5 filmes excelentes dirigidos por mulheres, na Netflix

A presença feminina atrás das câmeras deixou de ser exceção e passou a representar uma força criativa que é marca do cinema contemporâneo. As diretoras passaram a ocupar espaços antes dominados por homens e a transformar as narrativas que nos são apresentadas com um olhar mais íntimo e sensível. Em vez de reproduzir fórmulas, essas cineastas exploram o silêncio, o trauma e o desejo com profundidade que desafia o espectador a ver o humano em suas contradições mais sutis.

Obras que não buscam agradar, mas provocar, questionar e ampliar a percepção sobre o que significa viver, lembrar e sentir. O cinema dirigido por mulheres dá legitimidade à experiência feminina e torna o pessoal, universal. A lente é maior que a representatividade, é um ponto de virada estética e ética, que revela o cotidiano com uma delicadeza feroz, capturando o que se perde entre o que é dito e o que é vivido.

Drama, erotismo e luto se entrelaçam em uma teia de emoções difíceis de traduzir, mas impossíveis de ignorar. O olhar feminino não é homogêneo, tampouco previsível. Essas obras revelam mundos internos com uma exatidão incrível e reafirmam o poder das mulheres no cinema e o alcance universal de suas vozes.

Aftersun (2022), Charlotte Wells Divulgação / Charades Durante uma viagem de verão, um pai tenta esconder de sua filha adolescente o peso de sua tristeza e o vazio que o consome. Entre banhos de piscina, brincadeiras e silêncios compartilhados, ele busca manter viva a imagem de um homem feliz, enquanto a menina, em sua inocência, registra cada gesto sem compreender o abismo que os separa. Anos depois, já adulta, ela revisita essas memórias com a distância melancólica de quem tenta recompor fragmentos perdidos. O que era um simples passeio de férias se torna, então, o retrato doloroso de uma ausência anunciada, a tentativa de amar quando já se está à beira de desaparecer.

Morte, Morte, Morte (2022), Halina Reijn Divulgação / A24 Um grupo de jovens ricos se reúne em uma mansão durante uma tempestade para celebrar a volta de uma amiga. Entre bebidas, jogos e tensões veladas, a diversão se transforma em paranoia quando um deles é encontrado morto. O que começa como brincadeira de má gosto evolui para uma sequência de acusações, histerias e revelações que expõem o egoísmo e a fragilidade emocional de todos. Conforme o pânico cresce, segredos antigos e rivalidades emergem, mostrando que o verdadeiro perigo não está fora da casa, mas dentro de cada um. Um retrato ácido da geração digital, onde empatia e vaidade se confundem.

Um Lugar Bem Longe Daqui (2022), Olivia Newman Divulgação / Sony Pictures Em uma pequena cidade costeira, uma menina cresce isolada nos pântanos, após ser abandonada pela família e rejeitada pela comunidade local. Sozinha, ela aprende a sobreviver observando a natureza, criando uma ligação quase poética com o ambiente ao redor. Quando um jovem da cidade se aproxima e desperta nela o desejo de pertencer, um crime misterioso muda completamente seu destino. Agora, acusada injustamente, ela precisa provar sua inocência diante de um mundo que sempre a tratou como estranha. É uma história sobre resistência, preconceito e a força silenciosa de quem aprende a ser sua própria casa.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Divulgação / Netflix Durante uma temporada solitária à beira-mar, uma mulher observa uma jovem mãe com suas filhas pequenas e, aos poucos, vê ressurgir lembranças do próprio passado. Entre o fascínio e a repulsa, ela confronta as escolhas que fez ao abandonar, por um tempo, suas filhas em busca de liberdade intelectual e pessoal. O contato com a jovem desperta uma sensação de culpa e de identificação que ameaça romper sua frágil tranquilidade. Enquanto o cotidiano se mistura a lembranças dolorosas, o filme expõe o lado menos idealizado da maternidade, aquele em que o amor convive com o cansaço e a vontade de ser outra pessoa.