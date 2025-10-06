6 filmes na Netflix baseados em clássicos da literatura

A literatura é um terreno fértil para o cinema cultivar suas grandes histórias. Dos salões vitorianos aos campos de batalhas europeus, clássicos literários oferecem ao espectador algo que o tempo não consegue desgastar: a complexidade humana. Adaptar essas obras para o cinema é um exercício de respeito e reinvenção. O desafio é traduzir para imagens o que um dia foi feito para as palavras. Se o consumo atualmente é instantâneo e veloz, essas adaptações servem para nos lembrar que uma narrativa bem contada atravessa séculos e continua a dialogar com as inquietações de nossos tempos.

O cinema presta homenagem a esses romances e contos, além de atualizá-los. Cada adaptação revela camadas do texto original, seja pela lenta do desejo, pela ótica da guerra ou pelas sombras da desigualdade. O olhar do diretor e a interpretação do elenco funciona como pontes entre o passado e o presente, transformando temas como o amor, a honra, a injustiça e a esperança em experiências profundamente atuais. Mesmo o que poderia soar datado renasce em imagens vivas e urgentes, revelando que os sentimentos humanos permanecem os mesmos, ainda que o mundo e a sociedade se transforme.

Essas novas leituras exploram romances proibidos e críticas mordazes à sociedade. Dialogam com a literatura sem servilismo, usam a liberdade do cinema para ampliar sentidos e provocar reflexão. Elas carregam a ambição de transformar o que já foi lido em algo que precisa ser visto. A Revista Bula traz agora seis obras, na Netflix, que saíram de dentro dos livros para sua tela.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Um jovem alemão, movido pelo fervor patriótico, se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial acreditando estar entrando em uma aventura heroica. O que encontra é um inferno de lama, medo e morte. À medida que os dias passam, a ilusão do heroísmo se desfaz, substituída pela consciência brutal da guerra como máquina de destruição. Entre trincheiras, corpos e ordens absurdas, ele e seus companheiros tentam preservar a humanidade em meio à barbárie. A narrativa, seca e implacável, revela o abismo entre o discurso nacionalista e a realidade do front, transformando a guerra em um espelho do desespero humano.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Parisa Taghizadeh / Netflix Uma jovem aristocrata, casada com um homem que retorna da guerra paralisado, vê sua vida confinada à monotonia e ao silêncio. No isolamento da propriedade rural, encontra no guarda-caça do marido uma presença inesperada — rude, livre e intensamente viva. A relação entre os dois se transforma em uma paixão avassaladora, que desafia convenções sociais e morais. Entre encontros secretos e dilemas íntimos, ela descobre o próprio corpo, o prazer e o desejo de liberdade. A narrativa acompanha o conflito entre a segurança do dever e a vertigem do amor proibido, expondo a hipocrisia de uma sociedade que sufoca a mulher sob o peso da moral e do status.

Mademoiselle Vingança (2018), Emmanuel Mouret Pascal Chantier / Netflix A trama se passa na França do século 18 e gira em torno de uma marquesa que, após ser cruelmente abandonada por seu amante, decide arquitetar uma vingança meticulosa e refinada. Com inteligência e sangue-frio, ela manipula uma jovem ingênua, recém-saída do convento, transformando-a em instrumento de seu plano contra o homem que a desprezou. O jogo de sedução que se desenrola, contudo, ultrapassa os limites do mero revide: sentimentos autênticos e contraditórios começam a emergir entre as vítimas e os algozes, embaralhando o sentido do amor e da moral. O filme revela, sob o verniz da elegância aristocrática, uma radiografia das relações de poder e desejo, onde o afeto é usado como arma e a virtude, como disfarce. No fim, o que parecia uma revanche perfeita expõe a fragilidade humana diante da paixão, e a inevitável ironia de quem acredita controlar o coração alheio sem perceber que está sendo dominado pelo próprio.

Um Homem de Sorte (2018), Bille August Rolf Konow / SMPSP Um jovem engenheiro dinamarquês, ambicioso e determinado decide romper com o rígido ambiente religioso e conservador de sua família para buscar reconhecimento profissional na capital. Dotado de talento excepcional e uma visão moderna para o progresso, ele sonha em construir um sistema de canais que traria desenvolvimento e prestígio ao país, e, sobretudo, a ele próprio. No entanto, sua jornada pela ascensão social se mistura a uma luta interior marcada pela arrogância e pela necessidade de aceitação. Ao envolver-se com uma influente família judia, ele encontra tanto o amor quanto o peso das convenções sociais e religiosas que tenta desafiar. À medida que o tempo passa, as escolhas feitas em nome da glória revelam-se fardos, e o homem que buscava dominar o destino descobre-se prisioneiro da própria ambição, em um drama sobre orgulho, fé e a inevitável solidão do sucesso.

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee Divulgação / Columbia Pictures Após a morte do patriarca, uma família de mulheres vê sua estabilidade financeira ruir. As irmãs, opostas em temperamento, uma guiada pela lógica, a outra entregue à emoção, precisam aprender a lidar com o amor e a perda em um mundo que restringe as escolhas femininas. Entre desencontros, promessas e mal-entendidos, elas enfrentam a rigidez das convenções sociais e o julgamento constante da elite inglesa. A trama revela como o equilíbrio entre razão e sensibilidade pode ser a única forma de sobreviver em uma sociedade que transforma o amor em cálculo e o casamento em transação.