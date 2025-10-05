Obra-prima de Wim Wenders chegou esta semana à Netflix

Um homem tenta manter íntegra a rotina que o sustenta enquanto pressões externas comprimem seu tempo e ampliam seus riscos. Em “Dias Perfeitos”, estrelado por Koji Yakusho, com Tokio Emoto e Arisa Nakano, dirigido por Wim Wenders, essa equação move cada cena. Hirayama, zelador de banheiros públicos em Tóquio, define um objetivo claro, executar um trabalho impecável, no prazo, sem deixar rastros de descuido. A partir daí, tudo o que acontece aumenta ou diminui sua chance de cumprir essa meta. A rotina não é enfeite. Ela é a ferramenta que o personagem usa para defender um pacto íntimo. Quando essa ferramenta é ameaçada, a narrativa muda de marcha.

Hirayama estrutura o dia em blocos que se encaixam com precisão. Acorda cedo, prepara seus materiais, verifica o roteiro, alimenta o carro com fitas que marcam sua passagem pelo tempo. O primeiro obstáculo concreto se apresenta em variáveis que não dependem dele e que carregam sanções claras. A empresa responsável pelo serviço exige padrão e cumprimento de horários, e a cidade entrega imprevistos que atrasam deslocamentos e abrem margem para falhas. Quando Takashi, vivido por Tokio Emoto, colega de equipe, relaxa a vigilância e deixa tarefas pela metade, essa desatenção não fica suspensa. Ela retorna para Hirayama como trabalho acumulado e como risco de reclamação formal. O protagonista precisa decidir se corrige o erro a tempo, sacrificando pausas que o mantêm centrado, ou se deixa um detalhe escapar e aceita a possibilidade de advertência. A sequência não comenta caráter, ela mede custo e prazo.

A chegada de Niko, interpretada por Arisa Nakano, adiciona força opositora com rosto e urgência. A jovem traz demandas familiares que não cabem nos intervalos do turno. Ao acolhê-la em um dia apertado, Hirayama assume um risco concreto, perder minutos que garantiriam o padrão exigido pela empresa e pela própria consciência. A cada concessão, o filme mostra a fatura. Ele volta ao serviço com menos tempo que o necessário e precisa escolher a ordem de execução. Quando decide limpar primeiro um banheiro que recebe mais fluxo, posterga outro ponto do roteiro, o que pode gerar queixa de usuários e pressionar o supervisor. O ganho afetivo de estar com a sobrinha é real, mas o preço também. A narrativa não julga. Ela encadeia.

Takashi funciona como contraste dramático e como motor de consequências. Sempre que aposta no atalho, amplia o risco de todos. Uma conversa fora de hora sugere improdutividade, e uma distração com o celular implica perda de tempo, que vira atraso no sistema e transforma o que era rotina em corrida. Hirayama responde com firmeza e economia de palavras, mas a contenção tem limite. Quando a soma de pequenos desvios ameaça o padrão final, ele precisa deslocar sua própria hierarquia, cortar o descanso, encurtar a refeição, abandonar um gesto de cuidado pessoal. Nesse momento, a encenação se estreita. O quadro foca em mãos, superfícies, lixeiras, detalhes que informam o que está em jogo. Nada de ornamento. É informação concreta sobre o avançar do relógio.

Wenders encena com decisões que modificam ponto de vista e percepção do tempo quando isso altera o conflito. Em trechos de pleno domínio do protagonista, a câmera sustenta planos mais longos, deixando o ritual se afirmar. Quando a pressão cresce, os cortes encurtam, o espaço se fragmenta e o espectador sente a margem de erro diminuir. A trilha diegética das fitas cassete não entra para colorir, ela marca fronteiras. Ao iniciar uma canção no carro após o expediente, o filme sinaliza mudança de estado, um intervalo que o personagem conquistou. Se esse intervalo é cortado por um telefonema ou por uma visita, a música cessa e o tempo mental desaba. O som então não é acompanhamento, é relógio emocional que regula o fôlego do enredo.

Os diálogos carregam função prática e calibração de risco. Quando o supervisor pergunta por um detalhe específico de um banheiro que recebeu reclamação recente, instala-se um prazo implícito para revisão. Quando Niko pede ajuda sem rodeios, há um chamado que não admite adiamento sem custo afetivo. Quando Takashi promete compensar mais tarde, a frase, sem prova subsequente imediata, pesa contra ele e empurra trabalho extra para o colega. O filme testa essas promessas com ações imediatas. Se alguém diz que vai repor um item, a cena seguinte verifica se foi feito. Essa correlação fortalece a coerência dos personagens e evita explicação vazia.

As atuações mudam o sentido das cenas. Koji Yakusho investe em precisão de gesto. Ao esticar a passada ao cruzar um corredor, ele insere ansiedade mensurável. Ao recolher um papel esquecido no chão e, antes de jogar fora, repassar mentalmente a sequência a seguir, ele informa o espectador sobre o mapa interno do personagem. Tokio Emoto, com energia quebrada e tendência a dispersar o foco, tensiona o sistema. Sua presença nunca é apenas engraçada. Ela adiciona variáveis que Hirayama precisa contornar. Arisa Nakano traz urgência e expectativa. Sua curiosidade reorganiza a pauta do tio e abre caminho para decisões que limpam ou reabrem feridas antigas. O trio atua como engrenagem. Cada um move a roda em direção a um teste de integridade.

A estrutura conduz da apresentação ritualizada à escalada por sobrecarga. A cada dia repetido, entra um desvio novo que tira o protagonista da posição de controle. Primeiro, atrasos e pequenas falhas de terceiros. Depois, demandas familiares que não se resolvem em uma conversa. Em seguida, um chamado que envolve passado e reputação. As elipses comprimem deslocamentos e exibem o acúmulo. Quando o filme corta do final de um turno para o início do seguinte, ele encurta a distância entre promessa e cobrança. O efeito é claro. A sensação de estar sempre um passo atrás se instala e define o risco do ponto de maior pressão.

Esse ponto de maior pressão é uma escolha em que todas as forças opostas estão ativas. Há a exigência profissional por um padrão verificável e há um apelo de fora que exige presença imediata. O cenário concentra restrições de tempo e de foco. Se Hirayama mantém a régua do trabalho, deixa outra parte da vida sem resposta. Se responde ao chamado, compromete a entrega e abre espaço para uma punição formal. O filme enquadra a decisão de modo a destacar o custo. Não há discurso. Há corpo, relógio e consequência imediata. A resolução permanece preservada, mas as cartas estão sobre a mesa e o espectador entende o que cada opção destrava e o que cada opção sacrifica.

“Dias Perfeitos” mantém a tensão porque liga cada detalhe a um efeito mensurável. A direção de Wim Wenders adota escolhas de encenação que ajustam foco e tempo ao movimento do conflito. Koji Yakusho sustenta a jornada com um trabalho que informa sem excesso e transforma pequenas ações em sinais de avanço ou recuo. Tokio Emoto e Arisa Nakano não são acessórios. Eles impõem preços específicos e empurram o protagonista a reorganizar sua pauta. O filme encontra força na causalidade. Objetivos, obstáculos, viradas e consequências se encadeiam sem atalhos fáceis. Quando a história chega à encruzilhada, a torcida cede lugar à contabilidade dramática, e a pergunta que resta é simples e difícil, que promessa merece ser defendida quando outra bate à porta com a mesma força.