4 grandes épicos históricos para assistir na Netflix

O interesse por filmes históricos se mantém elevado nas plataformas de streaming, impulsionado por lançamentos recentes e pela circulação de produções que dialogam com temas de poder, guerra e formação de estados. A presença desse recorte na Netflix facilita o acesso a narrativas que abordam decisões políticas, disputas territoriais e impactos sociais de campanhas militares em diferentes épocas.

Esta lista reúne quatro filmes disponíveis no serviço que exploram conflitos e liderança em cenários clássicos e medievais. São produções estrangeiras que combinam drama e ação, com atenção a batalhas, negociações e tensões internas de governo. O foco recai sobre a relação entre comando e lealdade, bem como sobre alianças e rupturas que redefinem estruturas de poder.

O leitor encontrará filmes recentes e, em alguns casos, reconhecidos em premiações, que priorizam acontecimentos decisivos e movimentos estratégicos. A abordagem contempla tanto o campo de batalha quanto os espaços de deliberação política, destacando escolhas que condicionam vitórias, derrotas e reorganizações institucionais. Não há detalhamento de enredos; a proposta é apontar a disponibilidade na plataforma e delimitar o recorte temático.

A seleção contempla diferentes ritmos e formatos dentro do mesmo eixo histórico, permitindo observar como o cinema trata a passagem do tempo, a construção de autoridade e a gestão de conflitos. Ao reunir produções centradas em política, guerra e liderança, a lista oferece um panorama direto do que está acessível no catálogo para quem busca filmes de época com ênfase em estratégias, alianças e consequências públicas.

Gladiador II (2024), Ridley Scott Aidan Monaghan / Paramount Pictures Décadas após os acontecimentos do Coliseu, Lucius Verus vive longe de Roma, mas seu destino muda quando é capturado durante uma invasão imperial. Forçado à escravidão, ele passa a treinar sob Macrinus, patrono e manipulador político que enxerga na arena um caminho para influência e lucro. Enquanto isso, a capital é governada por Caracalla e Geta, jovens coimperadores que disputam espaço e sustentam sua autoridade por meio de espetáculos públicos. O retorno de Lucius às arenas revive a lembrança de um herói cuja morte marcou o império e conecta sua trajetória ao passado de sua família. A cada combate, o jovem enfrenta não apenas adversários armados, mas também uma engrenagem de propaganda que utiliza o sangue dos gladiadores como moeda de poder. Entre alianças frágeis, perseguições e intrigas palacianas, ele precisa decidir se aceita ser apenas uma peça no jogo imperial ou se rompe o ciclo, buscando um lugar de liderança e vingança.

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie David Eustace / Netfix No início do século 14, a Escócia encontra-se sob domínio inglês, e Robert the Bruce emerge como figura central na luta por independência. Coroado rei em um contexto de opressão e fragmentação, ele logo é declarado fora da lei por desafiar a autoridade de Eduardo I. A partir de então, é perseguido e obrigado a liderar um grupo reduzido de seguidores, reorganizando a resistência em terreno hostil. O enredo acompanha suas derrotas iniciais, o exílio, o sacrifício pessoal e a reconstrução da moral de seu povo. Entre traições de nobres, negociações com possíveis aliados e pressões externas, Robert busca recuperar a confiança de clãs escoceses divididos. Sua estratégia baseia-se em ataques rápidos e no conhecimento do território, enfrentando um exército adversário muito superior em número e recursos. O clímax ocorre em batalhas decisivas que devolvem esperança à Escócia e estabelecem sua liderança como símbolo da independência. A narrativa mostra como coragem, política e cálculo militar se entrelaçam em um momento crucial da história.

O Rei (2019), David Michôd Divulgação / Netflix Após a morte de Henrique IV, o príncipe Hal, conhecido por evitar responsabilidades e desprezar a corte, assume o trono da Inglaterra como Henrique V. Inexperiente, enfrenta de imediato divisões internas e pressões externas que testam sua autoridade. Para consolidar seu poder, precisa distinguir conselhos confiáveis de manipulações políticas, enquanto decide entre negociações diplomáticas e o caminho da guerra. O jovem monarca conduz uma campanha contra a França, marcada por disputas territoriais e pela desconfiança em relação a aliados e conselheiros. O enredo mostra sua transformação gradual, de figura relutante a comandante disposto a carregar o peso da coroa. A batalha de Agincourt, ponto culminante da narrativa, é retratada com ênfase em estratégia, terreno e coragem frente a um inimigo numericamente superior. Após a vitória, uma união matrimonial com a princesa Catarina de Valois sela um acordo, mas também levanta dúvidas sobre as intrigas que o levaram à guerra. O filme combina elementos históricos e adaptações das peças de Shakespeare conhecidas como “Henríada”.