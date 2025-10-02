Ação explosiva e épicos de tirar o fôlego: 4 filmes imperdíveis

O catálogo de streaming concentra cada vez mais filmes de ação e produções épicas, refletindo a preferência de parte significativa do público por narrativas de grande impacto visual e ritmo acelerado. O tema ganha relevância no momento em que novas estreias ampliam a oferta de produções que exploram cenários grandiosos, combates intensos e histórias de resistência. Ao mesmo tempo, obras já conhecidas retornam ao debate por meio de reexibições em plataformas digitais, reacendendo o interesse em franquias de longa duração e em projetos que marcaram a história recente do cinema mundial.

A seleção apresenta filmes de diferentes origens, incluindo produções recentes, premiadas e aclamadas em festivais, além de franquias de ação consolidadas e narrativas inspiradas em universos literários de grande alcance. O leitor encontrará histórias que combinam elementos de suspense, drama e ficção científica, além de produções que dialogam com períodos históricos e cenários políticos. São escolhas que permitem observar a variedade de estilos atualmente disponíveis, evidenciando a forma como o cinema contemporâneo explora o gênero ação e suas ramificações.

Com isso, a lista oferece uma visão ampla sobre produções que transitam entre o entretenimento popular e o olhar crítico de cineastas renomados, situando o público diante de experiências audiovisuais que, embora distintas em linguagem e origem, compartilham o objetivo de retratar conflitos intensos em escala pessoal e coletiva.

Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Warner Bros. No planeta desértico vital para o universo, o herdeiro de uma antiga linhagem assume liderança entre as tribos nômades do deserto, buscando consolidar sua autoridade e cumprir uma profecia nascida de dor e ambição. Dividido entre amor e dever, ele articula uma rebelião feroz contra uma dinastia opressora, aliado a uma guerrilha que o via como messias. Ao mesmo tempo, enfrenta conspirações políticas interestelares, traições de aliados, alianças inesperadas e visões perturbadoras que o cobram por suas escolhas. Em meio à guerra por especiarias — recurso essencial para o destino da humanidade — ele precisa decidir o alcance de seu poder e o preço de sua ascensão. O embate final sela o destino de mundos e revela quem efetivamente controla o horizonte de areia e fogo.

Godzilla Minus One (2023), Takashi Yamazaki Divulgação / Sato Company No Japão devastado pelo fim da guerra, um ex-piloto suicida sobrevive culpado por não ter completado sua missão. Retirado do conflito, ele lida com traumas e tenta reinserir-se em uma nação fragmentada. Quando uma criatura colossal, exposta à radiação de testes atômicos, ressuscita e mergulha o país em terror, ele se vê compelido a agir. Ao lado de uma mulher órfã e um bebê resgatado, ele forja uma nova família em meio ao caos. Veteranos marginalizados se unem a ele para resistir à destruição, e sua coragem emerge num momento decisivo. Num confronto épico entre homem e monstro, ele busca redenção não só para si, mas para um país que ainda sangra — e descobre que enfrentar a fera também é enfrentar seus medos internos.

Velozes e Furiosos 10 (2023), Louis Leterrier Divulgação / Universal Pictures Décimo capítulo da saga, ele traz um passado antigo como ameaça renovada: o filho vingativo de um inimigo dos heróis retorna para desestabilizar tudo. O protagonista, agora tentando conciliar vida familiar e legado, vê sua casa ameaçada quando esse novo antagonista arquitetou um plano de vingança que envolve traições, golpes e armadilhas globais. A trama transporta a equipe para Roma, onde um chip valioso é alvo de disputa; ao mesmo tempo, revelações surpreendentes sobre aliados tornam a luta ainda mais pessoal. Com o tempo se esgotando, laços de sangue e confiança são testados — e sacrifícios necessários para proteger aqueles amados. As cenas de ação escalonam para confrontos explosivos que culminam em reviravoltas dramáticas, abrindo caminho para futuros capítulos da franquia.