6 filmes no Prime Video proibidos para quem tem mau gosto

Alguns filmes são mais que filmes. São CINEMA com todas as letras. E quem tem o mínimo de bom gosto não pode ignorar. Essa lista com produções disponíveis no Prime Video traz diretores no auge de sua criatividade, explorando personagens complexos e situações-limite com uma complexidade incrível e uma intensidade fora do normal. Assistir essas obras é compreender como o cinema pode capturar o espírito de uma geração, questionar a moralidade e, ao mesmo tempo, entreter com um magnetismo que prende o espectador do primeiro ao último segundo.

Essas produções brilham porque unem profundidade com apelo. São histórias que lidam com os excessos do capitalismo, os abismo da psique humana, as contradições da guerra, os jogos de poder e a luta pela sobrevivência em um mundo injusto. Cada cena desafia o espectador a ver além da superfície. Suas imagens condensam toda a essência de uma sociedade.

Essa seleção não aceita passividade. Esses filmes exigem mais que atenção. É preciso absorver, pensar, sentir o desconforto. Bons filmes não são feitos para agradar, mas perturbar, provocar e ficar grudado na memória. Explorar as camadas de poder, desejo, loucura e injustiça é referência obrigatória para quem leva cinema a sério.

Anora (2024), Sean Baker Divulgação / FilmNation Entertainment Uma jovem dançarina de clube em Nova York inicia um romance impulsivo com o filho de um oligarca russo. Seduzida pela promessa de um futuro luxuoso, mergulha em um universo de extravagância e instabilidade. Quando a família do rapaz descobre o casamento secreto, inicia-se uma batalha de vontades entre o poder dos pais e o desejo do casal. Nesse confronto desigual, ela se vê dividida entre a lealdade às suas origens e a pressão esmagadora de um mundo que nunca a aceitará por completo. O amor, que parecia libertador, torna-se uma prisão sufocante.

Batman (2022), Matt Reeves Divulgação / Warner Bros. Um vigilante mascarado enfrenta o crime em uma cidade dominada pela corrupção e pelo medo. Enquanto investiga uma série de assassinatos cometidos por um criminoso enigmático, descobre segredos obscuros sobre as elites locais e até mesmo sobre sua própria família. A investigação se transforma em uma jornada de autoconhecimento, em que a linha entre justiça e vingança se torna cada vez mais tênue. Cercado por aliados incertos e inimigos perigosos, precisa decidir até onde está disposto a ir para salvar a cidade e a si mesmo.

Parasita (2019), Bong Joon-ho Divulgação / Neon Uma família desempregada encontra uma oportunidade inesperada quando consegue infiltrar-se na rotina de uma casa rica, assumindo cargos de empregados sem que os patrões percebam sua ligação. O plano parece perfeito até que antigas disputas e segredos escondidos na mansão desencadeiam uma sucessão de eventos incontroláveis. A convivência entre classes sociais opostas revela tensões crescentes, culminando em uma explosão de violência. No embate entre privilégio e necessidade, ninguém sai ileso, e a sátira social se transforma em tragédia moderna.

Garota Exemplar (2014), David Fincher Divulgação / 20th Century Studios Um homem vê sua vida virar do avesso quando sua esposa desaparece misteriosamente no dia de seu aniversário de casamento. Sob os holofotes da mídia e da polícia, ele se torna o principal suspeito, enquanto segredos sombrios sobre a relação do casal vêm à tona. A narrativa se alterna entre presente e passado, revelando manipulações psicológicas, traições e reviravoltas que desmontam qualquer ideia de casamento perfeito. O jogo de aparências se intensifica até que a verdade se mostra mais perturbadora do que qualquer ficção.

Sniper Americano (2014), Clint Eastwood Divulgação / FilmNation Entertainment Um atirador de elite das forças armadas norte-americanas se torna lenda durante a Guerra do Iraque, responsável por proteger inúmeros soldados em campo de batalha. Sua habilidade incomparável, porém, vem acompanhada de dilemas morais e traumas crescentes, já que cada disparo cobrado pela guerra pesa em sua consciência. Ao retornar para casa, enfrenta a dificuldade de se reconectar à família e à vida civil, percebendo que a guerra continua dentro de si. A linha entre herói e vítima se torna cada vez mais turva, revelando os custos invisíveis de uma carreira marcada pela violência.