5 melhores filmes originais do Prime Video para assistir agora

A Revista Bula selecionou cinco obras originais do Prime Video que transitam entre diferentes gêneros e sensibilidades, unindo grandes produções com histórias intimistas. Ao contrário da ideia de que lançamentos exclusivos seriam apenas “conteúdo de catálogo”, a curadoria da plataforma tem mostrado consistência ao oferecer obras que dialogam com questões sociais, políticas e emocionais, expandindo os limites do cinema contemporâneo. São filmes que transitam por novos territórios narrativos. Eles conseguem se conectar a públicos diversos, que buscam tanto a intensidade de um thriller de ação quanto a delicadeza de um drama histórico ou a ousadia de uma sátira social.

Assistir a essas obras no Prime Video é acompanhar a evolução de um modelo de distribuição que transformou a forma como se consome cinema, aproximando o espectador de lançamentos que, em outra época, talvez só chegassem às salas de arte ou ficariam restritos a nichos específicos. Essa lista reúne cinco títulos originais que se destacam por sua qualidade estética e narrativa, oferecendo experiências distintas, mas igualmente impactantes. Cada filme é um convite a mergulhar em universos diferentes, mas todos compartilham a mesma vocação: transformar o tempo diante da tela em uma jornada de descobertas, emoções e reflexões profundas.

Warfare (2025), Alex Garland e Ray Mendoza Divulgação / A24 Um pelotão de marines dos EUA embarca numa missão de vigilância em Ramadi, durante a Guerra do Iraque, com ordens de vigiar atividades insurgentes e manter segurança num território ocupado. A missão, aparentemente rotineira, toma rumos catastróficos quando o grupo é surpreendido por um ataque inesperado e fica isolado em meio ao fogo cruzado. Presos dentro de uma casa no território inimigo, lidam com feridos, ordens urgentes de evacuação, falta de suprimentos e comunicações comprometidas. À medida que o tempo avança, cada decisão de sobrevivência cobra um preço: soldados lidam com medos intensos, moral comprometida, desconforto entre a lealdade ao grupo e o instinto individual de escapar. A tensão cresce entre manter a disciplina militar e proteger uns aos outros, numa batalha não só externa, mas interna — entre coragem, trauma e a dificuldade de preservar a humanidade diante do caos absoluto.

A Ordem (2024), Brian Helgeland Divulgação / Amazon Prime Video Um grupo de jovens universitários se vê atraído por uma sociedade secreta que promete status, influência e poder ilimitado. O fascínio inicial rapidamente se transforma em um pacto perigoso, onde lealdade e obediência são cobradas com sangue. À medida que os rituais se tornam mais extremos e as regras mais cruéis, os protagonistas percebem que estão presos em um jogo de manipulação em que não há espaço para dúvidas morais. O vínculo entre eles se fragiliza diante da ambição, e a promessa de ascensão social dá lugar a paranoia, medo e violência. Cercados por inimigos externos e traidores dentro do próprio grupo, precisam escolher entre romper o ciclo de poder que os consome ou entregar-se de vez a uma espiral de destruição.

Air (2023), Ben Affleck Divulgação / Prime Video Um executivo de uma empresa de artigos esportivos aposta sua carreira em uma ideia ousada: fechar um contrato milionário com um jovem atleta em ascensão, ainda desconhecido do grande público. A negociação, que parece improvável no início, torna-se um desafio contra gigantes do mercado, interesses corporativos e ceticismo interno. Cada reunião, cada cláusula e cada recusa aproximam ou afastam o protagonista de transformar sua visão em realidade. Ao mesmo tempo, a família do atleta se mostra peça-chave no processo, impondo valores que desafiam o pragmatismo empresarial. O enredo acompanha o equilíbrio entre risco e intuição, mostrando como uma decisão pode mudar não apenas o destino de uma marca, mas também redefinir para sempre a relação entre esporte, negócios e cultura popular.

Saltburn (2023), Emerald Fennell Divulgação / Amazon Prime Video Um estudante solitário e de origem humilde é convidado a passar o verão na luxuosa propriedade de um colega aristocrata. Fascinado pela riqueza e pelo estilo de vida da família anfitriã, ele se deixa envolver por um universo de excessos, festas intermináveis e segredos sufocantes. O que começa como um conto de fadas moderno rapidamente se transforma em um jogo psicológico, onde desejo, inveja e manipulação se confundem. O visitante, ao mesmo tempo seduzido e deslocado, descobre que o brilho daquela vida esconde uma decadência corrosiva, em que cada gesto de generosidade pode ser uma armadilha. Enquanto a tensão cresce, o equilíbrio de poder se inverte, revelando uma dinâmica de controle que coloca todos à beira do colapso.