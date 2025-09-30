5 filmes de ação na Netflix para maratonar e deixar sua semana eletrizante

Perseguições que te deixam sem ar, combates intensos e personagens em busca de redenção, justiça ou apenas sobrevivência. Mais que entretenimento, as tramas de ação entregam sequências que mantêm o espectador preso do começo ao fim, cenas que desafiam os limites da imaginação e efeitos que ampliam a sensação de adrenalina. A Revista Bula selecionou alguns títulos adicionados recentemente ao catálogo da Netflix que prometem transformar sua semana em uma maratona eletrizante. Para quem busca escapar da rotina e mergulhar em universos de risco e emoção, cada título aqui reunido é um convite para acelerar o coração e esquecer o relógio.
Os filmes listados carregam um diferencial que o torna imperdível dentro do gênero. Trouxemos aqui narrativas que exploram a fragilidade das relações humanas em meio ao caos, outras que colocam em cena cenários futuristas de sobrevivência e até histórias inspiradas em mitos e lendas, que ampliam a dimensão épica da ação. O que une todas elas é a intensidade: não há tempo para distrações quando cada cena carrega a promessa de um novo confronto. São experiências que equilibram drama e espetáculo visual, capazes de manter tanto os fãs mais exigentes do gênero quanto os espectadores casuais vidrados na tela.
Personagens que se reinventam em meio à violência, alianças que nascem do perigo e batalhas que testam os limites físicos e emocionais, a diversidade de estilos reforça o poder desse gênero em dialogar com diferentes públicos, sempre com a mesma proposta: entregar impacto e memórias duradouras. Seja no deserto pós-apocalíptico, em uma cidade dominada pelo crime ou em muralhas que guardam segredos milenares, cada história promete transformar a sua semana em uma aventura inesquecível, cheia de tensão e energia do início ao fim.
Durante uma manhã comum, um pai tem a vida despedaçada quando sua filha pequena desaparece sem deixar rastros. O desespero pela busca o leva a confrontar autoridades e vizinhos, mas em vez de apoio encontra suspeitas e falsas acusações que o levam à prisão. Anos depois, já marcado pela injustiça, descobre a verdade cruel: a criança foi vítima de uma rede de tráfico de órgãos, explorada por criminosos que lucram com a dor de famílias indefesas. Consumido pela raiva e pela culpa, ele embarca em uma jornada solitária em busca dos responsáveis. Sua trajetória atravessa ruas escuras, esconderijos clandestinos e confrontos brutais, revelando uma cidade onde a corrupção e a indiferença alimentam a impunidade. Ao mesmo tempo em que a vingança o fortalece, também ameaça destruí-lo por dentro, obrigando-o a escolher entre deixar-se consumir pelo ódio ou transformar sua dor em última tentativa de redenção.
Um assassino de elite, após anos afastado do submundo, decide retornar ao ofício que lhe trouxe tanto poder quanto feridas. Sua volta, no entanto, não é marcada apenas pela violência que o acompanha, mas também por reencontros inevitáveis: Jae-yi, a aprendiz que um dia treinou e que agora carrega tanto admiração quanto ressentimento, e Dok-go, a lenda aposentada que outrora dominava a cena criminosa e hoje comanda a organização das sombras. Entre disputas internas e missões mortais, os três se veem presos em uma teia de lealdades frágeis e traições anunciadas, onde cada passo pode significar um pacto ou uma sentença de morte. O protagonista, dividido entre recuperar sua posição e encontrar um propósito maior do que matar, percebe que sua volta não apenas reacende guerras esquecidas, mas também desperta inimigos que aguardavam sua queda. Nesse labirinto de violência e poder, a sobrevivência não depende apenas da lâmina afiada, mas da capacidade de escolher em quem confiar.
Um grupo de mercenários europeus, atraídos pela promessa de riquezas, chega à Ásia em busca de segredos relacionados à pólvora. O que encontram, porém, é uma fortificação colossal, erguida não apenas como barreira contra exércitos inimigos, mas como defesa contra criaturas lendárias que atacam em ondas devastadoras. Presos entre a ambição e o instinto de sobrevivência, os forasteiros precisam decidir se permanecem estrangeiros interessados apenas em lucro ou se unem aos guerreiros locais em uma batalha que transcende fronteiras culturais. A narrativa mostra estratégias militares elaboradas, armas engenhosas e sacrifícios humanos diante de um inimigo que parece imparável. O dilema central gira em torno da lealdade: seguir como oportunistas ou reconhecer que a verdadeira grandeza não está na conquista material, mas no ato coletivo de resistir a uma ameaça comum que pode destruir a todos.
Num futuro distópico em que água e combustível são moedas de poder, um andarilho solitário é capturado por guerreiros de uma fortaleza comandada por um tirano. No mesmo cenário, uma guerreira decide trair o regime ao fugir com um grupo de mulheres mantidas como reprodutoras. A perseguição se transforma em uma batalha de estrada, repleta de veículos monstruosos e explosões coreografadas, em que cada quilômetro é uma luta pela sobrevivência. Enquanto os fugitivos tentam alcançar uma terra prometida, são caçados por exércitos que representam não apenas a força bruta, mas também a manipulação ideológica de um povo. A relação entre os protagonistas cresce em meio à violência, marcada pela confiança conquistada no campo de batalha. O filme expõe, assim, não só a luta física pela liberdade, mas também uma metáfora poderosa sobre resistência contra tiranias e a busca coletiva por um futuro diferente.
Um ex-agente militar, marcado por traumas e pelo alcoolismo, aceita a tarefa de proteger uma menina em uma cidade dominada por sequestros e violência. Inicialmente incapaz de se conectar emocionalmente, ele encontra na criança uma amizade inesperada e um elo que o devolve ao sentido de viver. Quando a garota é raptada, o que era uma função profissional transforma-se em missão pessoal. Armado apenas com sua experiência e uma fúria que beira a autodestruição, ele atravessa territórios perigosos, confronta organizações criminosas e desmascara cúmplices dentro das próprias instituições que deveriam proteger a sociedade. A narrativa se desenvolve em ritmo intenso, equilibrando momentos de ternura com explosões de brutalidade. No centro, está um homem que encontra redenção não na vitória final, mas no compromisso inabalável de lutar até o último suspiro pela vida que lhe devolveu dignidade.