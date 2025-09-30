5 filmes de ação na Netflix para maratonar e deixar sua semana eletrizante

Perseguições que te deixam sem ar, combates intensos e personagens em busca de redenção, justiça ou apenas sobrevivência. Mais que entretenimento, as tramas de ação entregam sequências que mantêm o espectador preso do começo ao fim, cenas que desafiam os limites da imaginação e efeitos que ampliam a sensação de adrenalina. A Revista Bula selecionou alguns títulos adicionados recentemente ao catálogo da Netflix que prometem transformar sua semana em uma maratona eletrizante. Para quem busca escapar da rotina e mergulhar em universos de risco e emoção, cada título aqui reunido é um convite para acelerar o coração e esquecer o relógio.

Os filmes listados carregam um diferencial que o torna imperdível dentro do gênero. Trouxemos aqui narrativas que exploram a fragilidade das relações humanas em meio ao caos, outras que colocam em cena cenários futuristas de sobrevivência e até histórias inspiradas em mitos e lendas, que ampliam a dimensão épica da ação. O que une todas elas é a intensidade: não há tempo para distrações quando cada cena carrega a promessa de um novo confronto. São experiências que equilibram drama e espetáculo visual, capazes de manter tanto os fãs mais exigentes do gênero quanto os espectadores casuais vidrados na tela.

Personagens que se reinventam em meio à violência, alianças que nascem do perigo e batalhas que testam os limites físicos e emocionais, a diversidade de estilos reforça o poder desse gênero em dialogar com diferentes públicos, sempre com a mesma proposta: entregar impacto e memórias duradouras. Seja no deserto pós-apocalíptico, em uma cidade dominada pelo crime ou em muralhas que guardam segredos milenares, cada história promete transformar a sua semana em uma aventura inesquecível, cheia de tensão e energia do início ao fim.

A Criança Roubada (2025), Chieh Shueh-bin Durante uma manhã comum, um pai tem a vida despedaçada quando sua filha pequena desaparece sem deixar rastros. O desespero pela busca o leva a confrontar autoridades e vizinhos, mas em vez de apoio encontra suspeitas e falsas acusações que o levam à prisão. Anos depois, já marcado pela injustiça, descobre a verdade cruel: a criança foi vítima de uma rede de tráfico de órgãos, explorada por criminosos que lucram com a dor de famílias indefesas. Consumido pela raiva e pela culpa, ele embarca em uma jornada solitária em busca dos responsáveis. Sua trajetória atravessa ruas escuras, esconderijos clandestinos e confrontos brutais, revelando uma cidade onde a corrupção e a indiferença alimentam a impunidade. Ao mesmo tempo em que a vingança o fortalece, também ameaça destruí-lo por dentro, obrigando-o a escolher entre deixar-se consumir pelo ódio ou transformar sua dor em última tentativa de redenção.

Mantis (2025), Lee Tae-sung Divulgação / Netflix Um assassino de elite, após anos afastado do submundo, decide retornar ao ofício que lhe trouxe tanto poder quanto feridas. Sua volta, no entanto, não é marcada apenas pela violência que o acompanha, mas também por reencontros inevitáveis: Jae-yi, a aprendiz que um dia treinou e que agora carrega tanto admiração quanto ressentimento, e Dok-go, a lenda aposentada que outrora dominava a cena criminosa e hoje comanda a organização das sombras. Entre disputas internas e missões mortais, os três se veem presos em uma teia de lealdades frágeis e traições anunciadas, onde cada passo pode significar um pacto ou uma sentença de morte. O protagonista, dividido entre recuperar sua posição e encontrar um propósito maior do que matar, percebe que sua volta não apenas reacende guerras esquecidas, mas também desperta inimigos que aguardavam sua queda. Nesse labirinto de violência e poder, a sobrevivência não depende apenas da lâmina afiada, mas da capacidade de escolher em quem confiar.

A Grande Muralha (2016), Zhang Yimou Jasin Boland / Universal Pictures Um grupo de mercenários europeus, atraídos pela promessa de riquezas, chega à Ásia em busca de segredos relacionados à pólvora. O que encontram, porém, é uma fortificação colossal, erguida não apenas como barreira contra exércitos inimigos, mas como defesa contra criaturas lendárias que atacam em ondas devastadoras. Presos entre a ambição e o instinto de sobrevivência, os forasteiros precisam decidir se permanecem estrangeiros interessados apenas em lucro ou se unem aos guerreiros locais em uma batalha que transcende fronteiras culturais. A narrativa mostra estratégias militares elaboradas, armas engenhosas e sacrifícios humanos diante de um inimigo que parece imparável. O dilema central gira em torno da lealdade: seguir como oportunistas ou reconhecer que a verdadeira grandeza não está na conquista material, mas no ato coletivo de resistir a uma ameaça comum que pode destruir a todos.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Divulgação / Warner Bros. Num futuro distópico em que água e combustível são moedas de poder, um andarilho solitário é capturado por guerreiros de uma fortaleza comandada por um tirano. No mesmo cenário, uma guerreira decide trair o regime ao fugir com um grupo de mulheres mantidas como reprodutoras. A perseguição se transforma em uma batalha de estrada, repleta de veículos monstruosos e explosões coreografadas, em que cada quilômetro é uma luta pela sobrevivência. Enquanto os fugitivos tentam alcançar uma terra prometida, são caçados por exércitos que representam não apenas a força bruta, mas também a manipulação ideológica de um povo. A relação entre os protagonistas cresce em meio à violência, marcada pela confiança conquistada no campo de batalha. O filme expõe, assim, não só a luta física pela liberdade, mas também uma metáfora poderosa sobre resistência contra tiranias e a busca coletiva por um futuro diferente.