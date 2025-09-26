4 filmes na Netflix para desistir de sair nessa sexta-feira

Se você está em busca de um bom motivo para cancelar os compromissos de sexta-feira à noite e simplesmente ficar tranquilo em casa, descansando e vendo um filminho, luzes baixas, na segurança do lar, temos quatro opções perfeitas. Escolhemos na Netflix filmes que reúnem gêneros distintos e ecoam de lendas ancestrais a dramas familiares, romances improváveis e ficções que flertam com o desconhecido. A diversidade não é casual: cada título carrega consigo um olhar particular sobre as forças que moldam o ser humano: a fé, o medo, a ambição ou a simples necessidade de conexão.

Nesses filmes você vai encontrar histórias que dão arrepios e comovem com amores improváveis. São obras que entretêm e instigam, desafiam as expectativas e oferecem conversas posteriores que vão além da tela. Se sexta-feira pede intensidade sem sair de casa, essa seleção promete ocupar seu sofá com emoção, medo, paixão e mistério em igual medida.

Rute e Boaz (2025), Allana Brown Divulgação / Netflix Uma jovem cantora decide abandonar uma chance promissora no mundo da música após uma tragédia ligada ao namorado. Em busca de um recomeço, ela acompanha a sogra para uma pequena cidade no interior, onde precisa reconstruir a própria vida. O trabalho duro em uma vinícola a aproxima do dono do local, que vê nela não apenas dedicação, mas também a possibilidade de um novo amor. Apesar da fé que a sustenta, o passado ameaça retornar de forma sombria, trazendo lembranças e perigos que colocam à prova sua coragem. O romance que surge entre os dois se torna tanto um refúgio quanto um risco, já que cada passo adiante exige a superação de perdas que ainda ecoam.

O Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone (2020), Francis Ford Coppola Divulgação / Paramount Pictures Com a saúde debilitada e a sombra da morte rondando cada vez mais próxima, o patriarca de uma poderosa família mafiosa precisa enfrentar sua sucessão em meio a um império ameaçado por traições internas e inimigos externos. O legado construído a sangue e silêncio agora depende de decisões que podem comprometer a lealdade da família e o futuro do clã. O dilema central gira em torno da luta entre manter a tradição ou abrir caminho para uma nova ordem, marcada por ambição e conflitos de gerações. A morte iminente não encerra apenas uma vida, mas redefine toda a estrutura de poder, obrigando cada personagem a escolher entre a honra e a sobrevivência.

A Maldição da Chorona (2019), Michael Chaves Divulgação / New Line Cinema Uma assistente social se vê diante de um caso que parece extrapolar os limites da realidade. Ao investigar o comportamento estranho de uma mãe que mantém os filhos em condições suspeitas, descobre que há algo além da negligência: uma entidade ancestral que persegue crianças para aprisioná-las em sua dor eterna. A princípio cética, ela se vê obrigada a lutar pela vida dos próprios filhos, mergulhando em um confronto que mistura superstição, lenda popular e terror psicológico. O desespero a conduz a alianças improváveis e a enfrentar forças invisíveis que a levam a questionar até que ponto o mal é fruto da crença coletiva ou uma presença concreta impossível de deter.