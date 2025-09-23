5 filmes biográficos na Netflix para aprender na frente da televisão

O cinema biográfico transforma vidas em narrativas que emocionam, inspiram, ensinam ou chocam. Assistir filmes baseados em figuras históricas ou personagens do mundo real pode se tornar uma oportunidade incrível de aprendizado, até porque não aprendemos sobre apenas uma pessoa, mas sobre um contexto social, político e cultural que moldou essas pessoas. Assim, o espectador se torna testemunha de trajetórias que misturam glória e tragédia, talento e fragilidade, escolhas e consequências.

Mais que relatos lineares, os filmes biográficos desafiam nossa percepção do que significa viver sob holofotes, enfrentar preconceitos ou carregar responsabilidades históricas. Ao explorarem dilemas íntimos de pessoas esquecidas ou célebres, esses filmes oferecem reflexões que saem da esfera do passado, nos convidando a pensar sobre o nosso presente. A Revista Bula selecionou na Netflix 5 títulos que mergulham em universos que marcaram culturas, desafiaram seu tempo e deixaram um legado. Essas experiências continuam dialogando décadas ou séculos depois de terem ocorrido.

Homem com H (2024), Esmir Filho Divulgação / Netflix Em uma trajetória marcada pela ousadia e pelo carisma, um artista se torna ícone da cultura popular brasileira. De origem humilde, conquista fama com sua música irreverente, que mistura estilos e provoca tanto encantamento quanto polêmica. Sua vida, no entanto, não se resume aos palcos: atravessa preconceitos, vivências intensas e reinvenções constantes. Entre bastidores, performances explosivas e momentos de vulnerabilidade, a narrativa constrói o retrato de um homem que transformou a cena cultural ao mesmo tempo em que lidava com contradições pessoais e sociais.

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Uma jovem marcada por uma infância traumática encontra na fama um caminho para reinventar a própria identidade. A atriz, símbolo de desejo para multidões, vive uma rotina dividida entre os estúdios glamourosos e os vazios de sua vida privada. À medida que sua imagem pública cresce e se torna inalcançável, sua intimidade desmorona em solidão, vícios e relações abusivas. A narrativa acompanha o contraste entre a persona adorada mundialmente e a mulher por trás dos holofotes, revelando os custos devastadores da exposição e da objetificação de um ícone.

As Duas Rainhas (2018), Josie Rourke Liam Daniel / Universal Pictures Na Europa do século 16, duas monarcas se veem presas em uma disputa que vai muito além das coroas que carregam. Enquanto uma governa com autoridade consolidada, a outra retorna à sua terra natal para reivindicar direitos ameaçados por alianças políticas instáveis. O encontro entre elas desencadeia intrigas palacianas, conspirações religiosas e rivalidades pessoais, transformando suas vidas em peças de um tabuleiro sangrento. A luta pelo poder, a sobrevivência em um ambiente hostil e o peso de ser mulher em um mundo dominado por homens estão no coração da narrativa.

Eu, Tonya (2017), Craig Gillespie Divulgação / Neon Determinada a se destacar no competitivo mundo do patinismo artístico, uma jovem enfrenta desde cedo o peso da pressão familiar, os julgamentos sociais e as disputas esportivas. Dotada de um talento extraordinário, ela vê sua carreira se entrelaçar com escândalos, traições e um episódio que chocou o mundo dos esportes. Entre entrevistas, recordações e pontos de vista contraditórios, a trama expõe a complexa relação entre ambição, exploração midiática e os limites da responsabilidade pessoal em um caso que marcou a história do esporte.