4 ficções científicas na Netflix para levar a mente para viajar

Ao longo da história do cinema, a ficção científica sempre foi o gênero que melhor traduziu nossa inquietação diante do futuro e dos limites da experiência humana. Mais do que criar mundos distantes ou imaginar tecnologias revolucionárias, essas narrativas nos convidam a refletir sobre os dilemas éticos, sociais e existenciais que moldam a humanidade. Obras do gênero não são apenas espetáculos visuais, mas verdadeiros ensaios sobre poder, sobrevivência e tempo, capazes de expandir nossa percepção da realidade e provocar perguntas que vão muito além da sala de exibição.

Na Netflix, algumas dessas produções ganharam nova força ao chegar ao streaming, atingindo públicos que talvez não as tivessem visto no cinema. O impacto desses filmes está na forma como combinam enredos envolventes com camadas filosóficas complexas: de sociedades que colapsam diante do caos até personagens que descobrem a fragilidade da civilização em meio a escolhas extremas. É nesse espaço, entre a adrenalina da ação e a profundidade das ideias, que esses títulos conquistam seu lugar como experiências únicas de entretenimento e reflexão.

Selecionamos quatro produções que carregam esse poder transformador: histórias que questionam a ordem social, o papel da tecnologia e até mesmo a maneira como percebemos o tempo. São narrativas que mesclam intensidade e poesia, distopia e esperança, destruição e renascimento. Ao assistir, prepare-se para ser conduzido a paisagens devastadas, futuros instáveis e dimensões quase intransponíveis, jornadas cinematográficas que desafiam não apenas a imaginação, mas a própria compreensão do que significa ser humano em tempos de crise.

Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Warner Bros. Em um planeta desértico onde a substância mais valiosa do universo é extraída, um jovem herdeiro se vê forçado a assumir o destino de um povo oprimido. Traído e caçado pelas casas rivais, ele encontra abrigo entre os nativos que conhecem os segredos das areias e lutam contra o império que os subjuga. Guiado por visões enigmáticas e pelo peso de uma profecia, o protagonista precisa escolher entre vingar sua família ou liderar uma revolução que pode mudar o curso da galáxia. Entre batalhas colossais, jogos políticos e dilemas espirituais, a jornada revela não apenas a construção de um messias, mas também os perigos de depositar poder absoluto em um só homem.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente sem nome recebe a missão de impedir uma ameaça que pode destruir o mundo, mas logo descobre que o conflito não segue as regras lineares do tempo. Ao lado de um aliado misterioso, ele aprende a manipular a inversão temporal, em que o futuro e o passado colidem em batalhas quase impossíveis de compreender. Entre operações secretas, perseguições que se desenrolam em direções opostas e encontros que parecem paradoxais, a trama desafia a percepção do que é causa e efeito. A cada revelação, o protagonista percebe que salvar o presente exige enfrentar uma guerra em que a fronteira entre o agora e o que ainda virá é tênue, perigosa e inevitavelmente enigmática.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Divulgação / Warner Bros. Num deserto pós-apocalíptico, a água e o combustível são as únicas moedas de troca que restaram. Um andarilho solitário, atormentado pelo passado, é capturado por uma facção que controla os recursos vitais com mão de ferro. Forçado a servir de prisioneiro, ele cruza o caminho de uma guerreira rebelde que decide desafiar o tirano local e libertar um grupo de mulheres mantidas como propriedade. A fuga desencadeia uma perseguição brutal pelas estradas desertas, transformando cada veículo em uma arma de guerra. Entre explosões, alianças improváveis e corridas pela sobrevivência, os personagens descobrem que a luta pela liberdade pode ser a última chance de recuperar a humanidade em meio ao caos.