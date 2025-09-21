Um dos filmes mais belos e comoventes sobre amadurecimento e solidão já feitos acaba de chegar à Netflix

“Na Natureza Selvagem” inicia quando Christopher McCandless decide interromper o destino que a família imagina para ele. Há diploma, dinheiro e expectativas; há lembranças de discussões que corroem confiança. A primeira ação concreta é doar o dinheiro guardado, rasgar cartões, abandonar documentos e carro. Essa escolha inaugura a cadeia de causalidade que sustentará o drama. Ao restringir recursos, o protagonista exclui rotas de retorno e cria para si um labirinto onde cada curva fechará a anterior. A narrativa não oferece alívio; oferece consequências. O jovem parte em direção ao oeste e, depois, ao extremo norte, e cada encontro no caminho testa a convicção recém-erguida.

A apresentação alterna dois tempos. No Alasca, o presente de escassez; na estrada, o passado recente que explica como o isolamento se consolidou. A narração da irmã acrescenta informações que o próprio Christopher não daria. Ela relata tensões em casa, pequenas traições, expectativas infladas. Esse recurso desloca o ponto de vista e amplia a compreensão do impulso de desaparecer. Quando voltamos ao ônibus enferrujado, entendemos que aquele abrigo não é cenário pitoresco. É o resultado prático de renúncias em sequência. O espaço, a comida, a temperatura e a escrita no caderno se tornam os interlocutores que restam.

A viagem apresenta personagens que oferecem vias alternativas. Um fazendeiro contrata, paga de forma justa, ensina tarefas que exigem disciplina e cuidado. O jovem aceita por um período, convive, aprende a medir força e paciência. Quando a polícia se aproxima para investigar o empregador, ele parte. A motivação aparente é o risco imediato, mas a motivação profunda é outra. Permanecer significaria comprometer o plano de autonomia total. Ao ir embora, ele preserva a regra e perde uma âncora que poderia ajudá-lo meses depois, quando a caça falhar e o corpo exigir reservas.

Em outra parada, uma jovem demonstra carinho e curiosidade. As conversas indicam que ali existe um caminho para partilha, talvez um namoro, talvez uma amizade duradoura. O protagonista acolhe a atenção, canta, ri, mas mantém distância. A recusa não é brutal. É educada e firme. A cortesia mascara a decisão real, que é partir sempre que um vínculo ameaça transformá-lo. Essa sequência reforça a lógica do enredo. Cada oferta afetiva, quando rejeitada, reduz a probabilidade de socorro futuro. O filme monta uma rede de oportunidades que se desfazem por escolhas que parecem coerentes com o ideal defendido e que, mais tarde, cobrarão juros em tempo e calorias.

O encontro com um idoso solitário condensa o dilema. O homem oferece comida, ferramentas, proteção e uma proposta de adoção simbólica. Abre sua história, fala de perdas, pede companhia. O jovem escuta, agradece, devolve cuidado, promete escrever. Porém escolhe partir. Essa decisão não funciona como capricho, funciona como coluna que sustenta a tragédia. Ao rejeitar a possibilidade concreta de família, ele garante que o Alasca será, de fato, experiência sem rede. A cena reconfigura o espectador. Não vemos apenas um aventureiro contra a neve. Vemos alguém que, diante de portas abertas, prefere fechá-las para que o próprio projeto permaneça intacto.

A autodenominação Alexander Supertramp reforça esse desenho. O novo nome opera como escudo e como obstáculo. Ele altera a maneira como o viajante se descreve e limita os canais pelos quais eventuais resgates poderiam encontrá-lo. Ao destruir documentos, ele evita rastros burocráticos. Ao rejeitar cartas que pediriam ajuda, ele protege a imagem de coerência. A narrativa converte esse detalhe identitário em instrumento de suspense moral. Toda vez que ele sorri e recusa, a trama adianta a conta que será cobrada quando o corpo exigir companhia, quando a febre exigir vigilância, quando a travessia exigir mãos extras.

A chegada ao Alasca conclui a escalada. O ônibus abandonado passa a ser casa, mesa, cama, altar e diário. A caça oferece carne, mas a conservação falha. O alimento apodrece rápido e transforma mérito em perda. A coleta completa a dieta, só que a identificação das plantas demanda precisão que o protagonista não domina plenamente. O caderno registra a curva emocional. Nos primeiros dias, a escrita respira entusiasmo. Depois, as frases encurtam, a letra pesa, a esperança migra para o desejo de retorno. A anotação sobre felicidade compartilhada surge quando a lembrança dos encontros da estrada encontra a solidão do abrigo. A frase não nasce do nada. Ela nasce de cenas anteriores que ofereceram convívio e foram recusadas.

O rio define o eixo do clímax. Na ida, a água baixa permite passagem. Meses depois, o degelo aumenta o volume, a correnteza cresce e o atalho desaparece. O filme não trata essa mudança como acaso inexplicável. Ela é consequência natural de um calendário que o protagonista escolheu ignorar. Ele dispensou mapas detalhados, rejeitou informações locais e confiou que a natureza o receberia sem exigências. Quando tenta voltar, encontra a barreira que suas próprias decisões criaram. A natureza permanece alheia a dramas humanos. Quem precisa negociar é o viajante, e ele não dispõe mais de recursos para tanto.

A deterioração física avança. Sem reservas adequadas, com a carne estragada e com a identificação frágil de sementes, o corpo cede. A narrativa acompanha essa queda com pudor e clareza. Ele tenta levantar, falha, recua. Escreve uma linha, respira, escreve outra. O tempo interno alonga a espera. O ônibus, que parecia abrigo, vira cela. As fotografias voltam como testemunhas mudas. Não há discursos grandiloquentes. Há um rapaz esgotado que compreende, tarde, que a liberdade precisa de laço para não virar prisão. O momento derradeiro não interrompe a coerência; realiza a coerência. Todas as portas fechadas no caminho reaparecem como falta dentro daquele corpo.

A direção de Sean Penn organiza essa percepção ao alternar o rosto do protagonista, muito próximo, com planos abertos da paisagem que sublinha distância e indiferença. Essa alternância modifica o foco de informação. Nos encontros, a proximidade revela desejo de contato que quase acontece. No Alasca, a proximidade revela a contabilidade de calorias e a luta para manter a consciência. A música participa do avanço dramático. Nas estradas, ela marca o impulso juvenil e a crença em retomadas infinitas. No abrigo, ela recua e deixa espaço para passos, páginas, ramos, pedra que arranha a panela. O som seco do cotidiano orienta o relógio da sobrevivência.

A atuação central sustenta um traço psicológico preciso. O jovem é cordial, grato, atento. Ele nunca se torna sarcástico. Essa delicadeza, combinada com o impulso de fuga, transmite a tensão de um coração dividido entre a gentileza diante do outro e a fidelidade à própria regra. Quando a jovem o convida a permanecer, ele devolve carinho com distância. Quando o idoso pede para acompanhá-lo, ele oferece respeito e se afasta. O espectador percebe que a dor maior não será a queda de temperatura. Será a lembrança de rostos que ofereceram casa e que agora ocupam apenas a página do diário.

A estrutura evita facilidades. Existem elipses, sim, e elas obedecem ao avanço do calendário e ao encurtamento da energia. A passagem de semanas é indicada por anotações, pela roupa que afrouxa, pelo escurecimento da pele, pela barba que cresce. Não há atalhos salvadores. Quando o rio impede a saída, não aparece mensageiro com notícia de ponte secreta. Quando o alimento estraga, não aparece caçador com técnicas milagrosas. A coerência interna se impõe porque a história respeita a lógica dos próprios preparativos: quem se isolou encontra isolamento; quem recusou redes encontra silêncio.

O desfecho devolve o protagonista ao ponto de origem, mas com outra lucidez. Ele queima as últimas forças para deixar palavras de reconciliação, olha para fora, sorri com delicadeza e aceita a verdade que sempre tentou adiar. A liberdade não precisa desaparecer. Ela precisa aprender a conviver com promessa e com abraço. A mensagem final não pretende redimir tudo. Pretende reconhecer o preço. Ao acender essa vela tardia, “Na Natureza Selvagem” conclui sua ópera íntima com ritmo de tragédia. Cada escolha inicial prepara a queda, cada recusa transforma-se em pedra no retorno, e a paisagem que antes parecia horizonte agora guarda apenas a respiração que falta. O filme sustenta o drama com precisão causal e com rara honestidade, deixando ao espectador o trabalho de medir, com cuidado, o peso das próprias convicções.