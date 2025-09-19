4 filmes na Netflix que vão te fazer chorar até desidratar

Os dramas são capazes de provocar emoções profundas e falar conosco sobre temas que nos são sensíveis. Entre medos, reflexões e traumas, há histórias que nos tocam de uma forma diferente e nos convidam a revisitar nossas próprias fragilidades. A Revista Bula encontrou na Netflix obras que navegam por perdas irreparáveis, solidões intensas e tentativas de reconciliação com a vida. São narrativas que desarmam o público.

Essas narrativas exploram dores universais: o luto, o amor impossível, a culpa, a busca por redenção. Nos reconhecemos em cada lágrima derramada, porque todos já enfrentamos o vazio, a ausência e a esperança nos cenários mais sombrios. A densidade dessas histórias se combinam às atuações magistrais e à sutileza da direção, resultando em experiências sensoriais profundas. Esses filmes são verdadeiros mergulhos emocionais.

Essa seleção é uma espécie de exercício catártico, que expõe as fragilidades humanas com honestidade, convidando o público a se entregar à experiência, sem reservas. Mais do que lágrimas, esses filmes oferecem reflexões valiosas sobre a vida, a morte, as relações que nos definem e a impossibilidade de escapar daquilo que nos torna humanos: a capacidade de sentir profundamente.

A Baleia (2022), Darren Aronofsky Divulgação / A24 Recluso em seu apartamento, um professor de literatura enfrenta problemas de saúde graves causados pela obesidade mórbida. Consciente de que sua vida se aproxima do fim, ele tenta reconstruir a relação com a filha adolescente, com quem rompeu laços anos antes. Entre aulas online, diálogos com amigos ocasionais e visitas de cuidadores, sua rotina revela solidão, arrependimentos e a esperança de uma reconciliação tardia. A intensidade do sofrimento físico se mistura à dor emocional de um homem que se culpa pelas escolhas do passado. A narrativa expõe com sensibilidade as tentativas de redenção e a busca por um último gesto de afeto que dê sentido à existência. O encontro entre pai e filha se torna o centro da trama, revelando como até as vidas mais fragmentadas guardam a possibilidade de conexão.

Close (2022), Lukas Dhont Divulgação / Topkapi Films Dois adolescentes vivem uma amizade intensa e inseparável, marcada por brincadeiras, confidências e sonhos partilhados. Essa conexão, no entanto, começa a ser questionada quando colegas da escola insinuam que a proximidade entre eles seria “estranha”. A pressão social, os olhares maliciosos e os julgamentos externos abalam a relação, provocando um afastamento doloroso. O silêncio, a falta de compreensão e o peso da adolescência transformam a pureza do vínculo em uma fonte de angústia. Um acontecimento devastador sela o destino dos dois, levando um deles a enfrentar a dor da ausência e a se confrontar com o luto precoce. O enredo acompanha a descoberta da fragilidade das relações humanas diante do preconceito e como a perda pode mudar, para sempre, a percepção da vida.

Manchester à Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan Divulgação / Topkapi Films Um homem solitário, marcado por uma tragédia irreversível em seu passado, retorna à cidade natal após a morte do irmão. Sua missão inicial é cuidar das questões práticas deixadas pela perda, mas logo descobre que também herdou a responsabilidade pelo sobrinho adolescente. Enquanto tenta enfrentar a tarefa, memórias dolorosas emergem, trazendo à tona a culpa e o sofrimento que o afastaram da vida social. O convívio com o sobrinho abre espaço para diálogos sutis, em que dor e afeto se misturam, mas a incapacidade de perdoar a si mesmo o impede de seguir em frente. O filme retrata como a vida cotidiana pode ser atravessada pela tragédia e como, mesmo em meio a vínculos afetivos, algumas feridas simplesmente não cicatrizam.