4 filmaços investigativos para cinéfilos inteligentes, na Netflix

O cinema investigativo exige atenção plena e a habilidade de conectar indícios sutis, desconfianças veladas e dilemas morais que vão além da lógica simplista do bem contra o mal. É um campo em que os personagens não são apenas peças narrativas, mas enigmas em si, cujas escolhas e contradições ampliam o alcance da trama para além do crime em questão. Esses filmes trabalham com a ideia de que a verdade nunca deve ser entregue de bandeja, deve ser conquistada através de descobertas de fragmentos, silêncios e mentiras calculadas.

A Revista Bula vasculhou a Netflix e encontrou produções que revelam que o cinema que aposta em camadas mais densas, que abordam a corrupção política, a manipulação midiática, preconceitos enraizados e tensões sociais são muito melhores. Assim, cada revelação desestabiliza certezas e levanta suspeita de que a investigação é apenas o primeiro passo para compreender a engrenagem do poder que sustenta injustiças.

Esses filmes servem para o seu desconforto. Seu grande fascínio é não reduzir a inteligência do espectador a um exercício de adivinhação sobre culpados e inocentes, mas expandir a noção para o território do humano com suas falhas, fraquezas e desejos. As respostas não vêm mastigadas. Nesse campo fértil, histórias que misturam suspense, crítica social e drama psicológico transformam o ato de investigar em uma jornada intelectual e emocional.

Amsterdã (2022), David O. Russell Divulgação / 20th Century Fox Três amigos inseparáveis — um médico, uma enfermeira e um advogado — veem suas vidas mudarem quando se tornam suspeitos de um assassinato que não cometeram. Determinados a provar sua inocência, eles mergulham em uma conspiração complexa que envolve militares, políticos e empresários dispostos a manipular a história em benefício próprio. A investigação leva o trio a revisitar laços do passado, descobrir segredos enterrados e questionar em quem realmente podem confiar. Entre reviravoltas, traições e encontros improváveis, o que parecia um simples crime se revela parte de uma trama muito maior, em que a verdade é constantemente distorcida por interesses ocultos.

Ela Disse (2022), Maria Schrader Divulgação / Paramount Pictures Duas jornalistas recebem uma denúncia sobre abusos cometidos por um poderoso produtor de cinema e decidem investigar a fundo, enfrentando o silêncio imposto por contratos de confidencialidade e o medo que paira sobre vítimas e testemunhas. A cada nova entrevista, elas se deparam com um muro de resistência erguido por décadas de encobrimento institucional. Ainda assim, sua persistência abre espaço para que vozes silenciadas finalmente sejam ouvidas. A investigação não é apenas jornalística: é também uma luta contra um sistema que normalizou a violência, mostrando como a busca pela verdade pode transformar não só uma indústria, mas toda a percepção social sobre abuso de poder.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee Divulgação / Focus Features Um policial negro do Colorado decide se infiltrar em uma das organizações mais racistas e violentas dos Estados Unidos. Para conseguir isso, ele conta com a ajuda de um colega branco, que assume sua identidade em encontros presenciais, enquanto ele próprio mantém contato por telefone com os líderes do grupo. A dupla precisa equilibrar disfarces arriscados, investigações minuciosas e uma rede de mentiras que ameaça se desfazer a qualquer momento. No fundo, a missão vai além do trabalho policial: é também um retrato da luta contra a intolerância, revelando como o preconceito se sustenta em estruturas sociais e políticas muito mais amplas do que aparenta.