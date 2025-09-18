4 comédias que acabaram de chegar na Netflix para gargalhar sem culpa

As comédias oferecem pausas leves, despretensiosas e revigorantes diante das pressões do trabalho, dos boletos, dos problemas, das relações com outras pessoas. Mais que causar risadas, esses filmes são retratos de nossas fragilidades e exageram situações que reconhecemos no dia a dia, colocando personagens em contextos improváveis que geram riso pelo absurdo. Da comédia também surgem diálogos afiados, situações constrangedoras e reinvenções de arquétipos clássicos. O gênero se adapta a diferentes públicos e momentos, funcionando para quem busca leveza e para quem precisa enxergar, nas entrelinhas, críticas sutis sobre os comportamentos das pessoas e a sociedade.

A mistura de exagero com humanidade faz da comédia uma ponte imediata entre a diversão e a reflexão indireta. Na Netflix, apresentamos opções que transitam entre o humor ácido, a sátira romântica e a fantasia irreverente, mostrando que o gênero pode assumir formatos distintos sem perder seu poder universal de arrancar gargalhadas. Todas te prometer risadas sem culpa, lembrando que, às vezes, a melhor terapia é se permitir rir da vida.

Academia de Vilões (2025), Chris Martinez Divulgação / Unitel Straight Shooters Media Gigi trabalha em um restaurante e vê sua vida se desmoronar em todas as áreas: o emprego está por um fio, a vida amorosa não lhe traz consolo e as perspectivas parecem cada vez mais distantes. É nesse momento que Maurícia surge para apresentar-lhe um universo inesperado: uma academia fantástica, acessada por meio de uma televisão mágica, onde jovens são treinados não para serem heróis, mas para abraçar o lado vilanesco de si mesmos. Entre corredores que misturam humor e crueldade caricatural, Gigi é confrontada com lições que exigem coragem, astúcia e uma autoconfiança que nunca teve. Decidida a transformar sua fragilidade em poder, embarca em uma missão ousada: tornar-se uma vilã memorável e, finalmente, vingar aqueles que a humilharam. Nessa jornada repleta de situações absurdas e divertidas, descobre que ser “malvada” pode significar, acima de tudo, assumir quem realmente é.

A Paris Errada (2025), Janeen Damian Divulgação / Netflix Dawn nasceu e cresceu no Texas, mas sonha em viver grandes aventuras além dos limites da fazenda de sua família. Aceita em uma escola de arte em Paris, ela enfrenta o obstáculo financeiro que ameaça seu sonho. Surge então a oportunidade de participar de um reality show de namoro que promete levá-la à capital francesa, mas tudo sai do esperado: ao chegar, Dawn descobre que a “Paris” do programa é, na verdade, uma cidade no Texas. Determinada a ser eliminada rapidamente, ela se vê frustrada a cada tentativa, principalmente por Trey, o charmoso caubói e prêmio do concurso, que insiste em complicar seus planos. Entre mal-entendidos, competições e encontros inesperados, Dawn precisa lidar com o caos, descobrir o valor de persistir e reconhecer que o amor e as oportunidades podem surgir nos lugares mais inesperados.

Bem-vindo aos 40 (2012), Judd Apatow Divulgação / Universal Pictures Um casal, prestes a completar a temida idade da meia-idade, vê sua rotina confortável se transformar em uma série de pequenos desastres. Ele tenta manter viva a paixão pela música enquanto administra uma gravadora à beira do colapso, e ela se equilibra entre as pressões da maternidade, o corpo em mudança e a convivência familiar caótica. Entre discussões banais e momentos de ternura, os dois enfrentam contas que não fecham, filhos rebeldes e pais problemáticos, descobrindo que envelhecer não significa apenas somar anos, mas também aprender a aceitar as imperfeições da vida. No meio da confusão, percebem que as crises podem ser enfrentadas com ironia, cumplicidade e muito humor, transformando o peso dos 40 em oportunidade para redescobrir o amor.