5 filmes de fantasia no Prime Video para fugir da realidade

A fantasia é uma espécie de refúgio para o espectador diante do peso cotidiano da realidade. Criar mundos que extrapolam a lógica, se alimentam de cores, símbolos e atmosferas irreais. Mergulhar nesse território não é mera distração, mas questão de sobrevivência diante de tantas notícias que nos deixam ansioso, preocupados e estressados. Essas narrativas fabricam universos onde a imaginação é a única regra. O público suspende a descrença.

Efeitos visuais e cenários inventivos ajudam a criar um laboratório de emoções. O gênero não se limita a criar mundos impossíveis, mas os coloca em diálogo direto com as frustrações e esperanças humanas. Desde a recriação de contos de fadas até parábolas sobre identidade e pertencimento, a fantasia é pura versatilidade.Nessas obras, a imaginação não serve apenas de fuga, mas de lente para repensar o mundo que deixamos de fora da tela. Entre aventuras deslumbrantes, metáforas sombrias e universos em que o improvável se torna regra, o espectador é lembrado de que fantasia não é alienação, mas uma forma de expandir a própria vida.

Barbie (2023), Greta Gerwig Divulgação / Warner Bros. Em uma cidade perfeita, onde cada detalhe é pintado em tons de rosa e todos parecem viver em eterna harmonia, uma jovem percebe que algo não está certo em sua rotina impecável. Pequenos sinais de imperfeição começam a surgir em seu corpo e em sua vida, despertando nela perguntas que até então eram proibidas. Decidida a encontrar respostas, ela deixa o conforto do mundo idealizado e embarca em uma jornada para o “mundo real”, onde descobre a complexidade das emoções humanas, as desigualdades de gênero e o peso das expectativas sociais. Entre choques culturais, momentos de humor e descobertas dolorosas, sua busca por identidade a leva a entender que perfeição não significa felicidade e que, por trás das aparências, a liberdade de escolher quem se é pode ser a verdadeira forma de magia.

A Lenda do Cavaleiro Verde (2021), David Lowery Divulgação / A24 Um jovem cavaleiro, sedento por reconhecimento e glória, aceita o desafio lançado por uma figura misteriosa: enfrentar um ser sobrenatural em um duelo que coloca em risco sua vida e sua honra. A partir desse encontro, ele embarca em uma jornada marcada por provas de coragem, tentação e sacrifício. Pelo caminho, cruza com personagens ambíguos e situações que testam sua lealdade, seu caráter e até sua sanidade. O que parecia apenas uma aventura heroica logo se transforma em uma reflexão sobre mortalidade, desejo e o peso das escolhas. Em um mundo onde o real e o fantástico se misturam, sua busca não é apenas pela vitória, mas por compreender quem ele realmente é diante da fragilidade da condição humana.

Cinderela (2021), Kay Cannon Divulgação / Columbia Pictures Uma jovem órfã, obrigada a viver sob o domínio de sua madrasta e das meias-irmãs, sonha em escapar da rotina de servidão e conquistar uma vida moldada por suas próprias escolhas. Quando um convite para um grande baile real chega à casa, ela vê a chance de mudar seu destino. Com a ajuda de uma figura mágica, transforma-se para a ocasião e conquista a atenção do príncipe, mas logo descobre que sua verdadeira ambição não é apenas se casar, e sim encontrar um espaço para expressar seus talentos e desejos. A narrativa combina elementos do conto clássico com uma perspectiva contemporânea, em que a busca por independência se torna tão importante quanto o romance. O vestido, a carruagem e o encantamento são apenas instrumentos para revelar que coragem e autenticidade podem ser tão poderosos quanto a magia.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), Tim Burton Um garoto humilde, acostumado a viver em meio à escassez e à simplicidade, ganha a chance de conhecer a fábrica de doces mais extraordinária do mundo. Ao lado de outras crianças, ele mergulha em ambientes que parecem obedecer a regras próprias, com rios de chocolate, máquinas impossíveis e seres enigmáticos que dão forma a um espetáculo de cores e excessos. No entanto, a visita não é apenas um passeio: cada participante é testado por seus desejos, vícios e caprichos, revelando o quanto o caráter pode ser corroído pela tentação. Enquanto os outros sucumbem às próprias falhas, o menino mantém sua pureza de espírito, mostrando que, em meio à extravagância e à gula, a verdadeira recompensa está na bondade e na capacidade de manter-se íntegro diante da sedução do poder.