5 ótimos dramas de língua não inglesa na Netflix

Filmes de língua não inglesa oferecem ao público a chance de mergulhar em histórias que saem do padrão hollywoodiano, explorando culturas, sensibilidades e estilos de contar histórias que refletem realidades distintas. A Revista Bula vasculhou a Netflix em busca de obras que revelam a força universal do drama, mas que ultrapassa barreiras linguísticas e culturais. Temas como amadurecimento, perdas, segredos e identidades fragmentadas. Personagens que enfrentam dilemas íntimos e coletivos, onde o gesto e o silêncio carregam o peso dramático.

O poder dessas histórias está guardado nos olhares, espaços e escolhas que mostram as contradições da vida humana. Seja em dramas familiares, retratos sociais ou trajetórias de autodescoberta, a emoção não segue fórmulas previsíveis. A proposta é mostrar um panorama diversificado e intenso do que o cinema internacional contemporâneo tem para oferecer. Esses filmes te convidam para não apenas assistir, mas sentir, e provam que a força do drama está na capacidade de falar diretamente com a essência de quem o acompanha.

Agradecimentos e Desculpas (2024), Lisa Aschan Divulgação / Meta Film Stockholmy Sara acreditava viver em plena harmonia: uma família estável, um companheiro presente, um filho pequeno em crescimento e a expectativa de um segundo bebê prestes a nascer. Mas essa imagem de perfeição desmorona quando ela é abruptamente abandonada, restando-lhe lidar sozinha com as demandas da gravidez avançada e da maternidade. É nesse momento de vulnerabilidade que surge uma ajuda improvável: Linda, sua irmã mais velha, afastada há anos, imatura e sem rumo, acompanhada de um enorme cachorro tão caótico quanto ela. A chegada de Linda transforma a casa em um espaço de tensões e descobertas, onde a desordem externa espelha os conflitos internos das duas irmãs. Entre diálogos truncados, gestos inesperados e lembranças dolorosas, a convivência força ambas a revisitar feridas do passado e a questionar os laços que realmente sustentam uma família. No cruzamento entre ressentimento e afeto, as duas mulheres descobrem que, às vezes, o apoio mais frágil pode ser justamente o que impede a queda completa.

O Que Tiver de Ser (2024), Josephine Bornebusch Divulgação / Netflix Stella sempre acreditou ter sua vida sob controle, mas a rotina revela rachaduras: o filho pequeno exige atenção constante, a filha adolescente oscila entre rebeldia e silêncio, e o marido parece cada vez mais distante emocionalmente. O equilíbrio frágil da família ameaça ruir quando uma mensagem inesperada chega para Stella, obrigando-a a rever suas escolhas e prioridades. Decidida a evitar o colapso definitivo, ela propõe uma viagem em família, acreditando que esse deslocamento pode ser a chave para reconectar laços e curar feridas. No entanto, o trajeto expõe tensões escondidas, ressentimentos antigos e a dificuldade de conciliar expectativas individuais com a necessidade de união. Entre confrontos, confissões e silêncios pesados, cada membro da família é levado a confrontar suas próprias vulnerabilidades. No fim, a jornada não se torna apenas uma tentativa de salvar relacionamentos, mas um mergulho no que realmente significa estar junto e no que, de fato, importa quando tudo parece prestes a se desfazer.

Close (2022), Lukas Dhont Divulgação / Netflix Dois adolescentes compartilham uma amizade intensa que se torna alvo de olhares e comentários cruéis de colegas de escola. A pressão externa gera um afastamento doloroso, que rompe o vínculo até então indissolúvel. Em meio à solidão, um deles tenta encontrar sentido na ausência e compreender o que levou ao distanciamento. O drama expõe como a fragilidade das relações juvenis pode carregar marcas profundas e permanentes, deixando perguntas sem resposta sobre amizade, identidade e culpa.

1976 (2022), Manuela Martelli Divulgação / Dulac Distribution Uma mulher de classe média, vivendo sob uma ditadura que permeia todas as esferas da sociedade, tenta manter a normalidade dentro de casa enquanto o país se transforma em um ambiente de medo e vigilância. Ao se envolver com uma situação que coloca em risco sua segurança, descobre que seu mundo protegido é mais frágil do que imaginava. A rotina se mistura à paranoia, e cada decisão a leva mais fundo em uma rede de segredos e silêncios, até não haver mais retorno.