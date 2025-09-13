Perdeu para Fernanda Torres: filme que rendeu primeira indicação ao Globo de Ouro da carreira de Pamela Anderson chega à HBO



Baseado na peça “Body of Work”, “A Última Showgirl”, filme de Gia Coppola que rendeu à Pamela Anderson uma indicação ao Globo de Ouro, acaba de chegar à HBO. O prêmio foi concedido à Fernanda Torres, para a felicidade de todos os brasileiros, mas isso não diminui a qualidade da atuação de Anderson nesse filme que retrata o envelhecimento feminino na indústria do entretenimento. E não é a atuação da protagonista a única digna de aplausos. Jamie Lee Curtis, que interpreta a melhor amiga de Shelly, Annette, também está incrível.

A peça original foi escrita por Kate Gersten, que se inspirou nos últimos dias do espetáculo “Jubilee!”, estrelado em Las Vegas. O figurino do filme de Gia Coppola é inclusive reaproveitado do show, tendo sido desenhado por Peter Menefee e Bob Mackie. Gravado em película 16mm, o longa da neta de Francis Ford Coppola tem uma textura crua e granulada, conferindo maior realismo e dramaticidade à narrativa.

A história de Shelly se confunde com a trajetória de Pamela Anderson, que viveu seus dias de glória na televisão, exibindo suas curvas em um maiô na série de sucesso “Baywatch”. Símbolo sexual dos anos 1980 e 1990, a atriz nunca havia sido reconhecida, até então, por seu talento para atuar. Seu estrelato vinha predominantemente de sua aparência física e, à medida que essa começou a se dissolver pelo tempo, Anderson viu os papéis se tornarem escassos, ao mesmo tempo em que cresciam os julgamentos sobre sua aparência nas redes sociais.

Em “A Última Showgirl”, Shelly recebe a notícia de que seu espetáculo “Razzle Dazzle” será cancelado. Ela e suas companheiras de palco têm apenas duas semanas para encerrar as apresentações, que contam com público cada vez mais escasso. Mas esse não é o único problema de Shelly: ela também precisa enfrentar os fantasmas do passado e a culpa por ter priorizado a carreira nos palcos, enquanto deixou a filha, Hannah, para ser criada por outra família.

Hannah agora é adulta, acaba de se formar em fotografia e reaparece depois de um ano sem ver a mãe, tentando fazer as pazes com o passado. Mas a jornada emocional não é fácil. Hannah guarda mágoas do abandono e vergonha da carreira da mãe, que agora enfrenta a decadência. Ambas se consideram artistas, mas Hannah não considera que o trabalho da mãe seja um verdadeiro ofício artístico, enquanto, para Shelly, a vida nos palcos é seu maior orgulho.

O longa-metragem explora a culpabilização da mulher quando opta por priorizar a carreira em detrimento dos filhos. Homens raramente seriam julgados da mesma forma. Além disso, com a decadência da beleza, Shelly enfrenta a derrocada da carreira, algo que dificilmente atinge homens na mesma proporção. Se você espera por uma redenção da protagonista, pode se decepcionar. Como narrativa autêntica e independente, o filme não se preocupa em dar finais que satisfaçam os espectadores, mas sim algo que se aproxima mais da realidade e da vida em sua insolubilidade. Nem tudo tem desfecho na vida real.