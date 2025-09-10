5 comédias românticas no Prime Video que não insultam sua inteligência

5 comédias românticas no Prime Video que não insultam sua inteligência

Amanda Silva
Por Amanda Silva
em Filmes

Comédias românticas ocupam um espaço relevante no imaginário do público, mas nem sempre recebem o tratamento que merecem. Muitas vezes, narrativas previsíveis, diálogos frágeis e personagens rasos afastam quem procura algo além de fórmulas conhecidas. No entanto, o catálogo do Prime Video reúne opções capazes de equilibrar leveza e reflexão, sem renunciar à consistência narrativa. São produções que abordam temas atuais, exploram conflitos pessoais autênticos e preservam o humor característico do gênero.

Esses filmes evitam coincidências forçadas e situações artificiais. Encontram graça na imperfeição, tratam de dilemas de carreira, amadurecimento e identidade, e apresentam relações que se desenvolvem de forma orgânica. Mais do que entretenimento, oferecem identificação ao espectador, ao retratar personagens que erram, mudam de rota e seguem em busca de afeto. O encanto está justamente em mostrar como o amor pode surgir nos gestos cotidianos, sem recorrer a soluções fáceis.

Ao destacar cinco títulos nesse contexto, a proposta é oferecer opções que combinam romance, humor e autenticidade. São obras que constroem situações plausíveis, capazes de provocar riso e, ao mesmo tempo, estimular reflexão sobre escolhas e vínculos. Para quem busca alternativas ao consumo passageiro, vale conhecer essas histórias no Prime Video que reafirmam a vitalidade da comédia romântica.

A Pior Pessoa do Mundo (2021), Joachim Trier
Divulgação / MUBI

Ao longo de quatro anos, Julie atravessa os 30 repensando estudos, trabalho e a própria ideia de amor. Entre um relacionamento com Aksel, quadrinista mais velho que deseja família, e a conexão intensa com Eivind, barista com espírito livre, ela se perde e se encontra em capítulos que misturam humor, fantasia subjetiva e confrontos dolorosos com o tempo, a maternidade e a finitude. A descoberta da doença de Aksel, a possibilidade de uma gravidez e a retomada da fotografia colocam a protagonista diante de escolhas que não têm resposta fácil, apenas consequências afetivas. Oslo vira espelho dessa deriva emocional, enquanto pequenas epifanias — um nascer do sol, um set de filmagem, um encontro visto à distância — sugerem um amadurecimento sem triunfalismo. É um retrato delicado da vida contemporânea, onde intimidade, carreira e desejo raramente caminham no mesmo compasso.

Magia ao Luar (2014), Woody Allen
Divulgação / Sony Pictures Classics

Na Riviera dos anos 1920, um ilusionista britânico cético, famoso por desmascarar médiuns, é chamado por um colega para testar uma jovem clarividente que encantou uma rica família americana — e um herdeiro romântico. Ciente de truques, ele se surpreende quando detalhes íntimos e sessões parecem inexplicáveis, abalando a fé na razão e abrindo espaço para atração. Visitas à tia excêntrica, festas ao estilo Gatsby e um observatório sob tempestade aproximam os dois, até que um fio solto revela engenharia por trás dos “milagres”, envolvendo cumplicidade e vaidade profissional. O embate entre racionalismo e desejo dá lugar a um pedido desajeitado, recusas, e a posterior admissão de que o maior truque talvez seja reconhecer sentimentos. Uma comédia de costumes que brinca com ceticismo, aparências e coincidências orquestradas.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell
Divulgação / The Weinstein Company

Após meses em uma instituição psiquiátrica, um ex-professor com transtorno bipolar volta à casa dos pais decidido a reconquistar a ex-esposa. O plano muda quando ele conhece uma jovem viúva igualmente frágil e afiada, que propõe um acordo: ajuda emocional em troca de parceria para um concurso de dança. Entre ensaios tortos e recaídas, eles confrontam limites, medicação, gatilhos e expectativas familiares — com o pai supersticioso ligando futebol, sorte e afeto. Na noite decisiva, um improvável combinado de aposta esportiva e coreografia nota 5 devolve algum controle ao caos, enquanto uma carta e uma corrida final deixam claro onde está o afeto verdadeiro. O resultado é uma comédia romântica sobre saúde mental que encontra equilíbrio entre crise, humor e ternura, sem negar as cicatrizes.

Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), Roger Michell
Divulgação / Polygram Filmed Entertainment

Um livreiro britânico, gentil e desastrado, tem a rotina virada do avesso quando uma estrela de Hollywood entra em sua pequena livraria. Um encontro embaraçoso com suco derramado leva a um beijo inesperado, e a paixão nasce entre mal-entendidos, diferenças de fama e cercos de paparazzi. Amigos peculiares, uma irmã efusiva e um colega de quarto imprevisível formam a rede de apoio do protagonista, enquanto a atriz equilibra vulnerabilidade e exposição pública. Depois de tropeços e reconciliações, um gesto romântico diante da imprensa redefine prioridades: permanecer onde o coração pede. O desfecho, com casamento e um momento íntimo no parque, sela a fábula urbana sobre como vidas comuns e extraordinárias podem se encontrar na mesma rua de Londres — e ficar.

Harry & Sally — Feitos Um Para O Outro (1989), Rob Reiner
Divulgação / Columbia Pictures

Dois universitários compartilham carona de Chicago a Nova York e discordam sobre amizade entre homens e mulheres. Ao longo de doze anos, reencontros casuais viram conversas telefônicas madrugada adentro, jantares, confissões e tentativas de apresentá-los a outras pessoas — até que um momento de vulnerabilidade complica a amizade. Entre diálogos espirituosos, depoimentos de casais e um clímax na noite de Ano-Novo, a história investiga expectativas românticas e o medo de se entregar. O humor nasce da precisão observacional: hábitos à mesa, manias de pedido em restaurantes, neuroses urbanas e a famosa cena na delicatessen, onde uma performance fingida desconcerta a plateia. Ao final, declarações francas e uma lista de pequenos gestos cotidianos respondem à pergunta inicial com ironia e doçura: às vezes, amizade e amor são a mesma conversa em épocas diferentes.

Veja também