5 filmes na HBO Max que deveriam ser obrigatórios assistir antes de morrer

Tem filme que vira experiência estética, filosófica e emocional. Eles acabam moldando nossa forma de enxergar o mundo. Permanecem vivos no imaginário coletivo, porque conseguem unir relevância artística com identificação emocional. Para piorar, dão aquele choque de realidade que a gente nunca mais esquece. Na HBO Max, escolher um filme no meio daquele tanto de opção pode parecer tarefa difícil, mas têm títulos que são inegavelmente essenciais, verdadeiros marcos que todo amante de cinema deveria experimentar uma vez na vida.

Esses filmes carregam não apenas a assinatura criativa de grandes realizadores, mas um recorte da condição humana, obsessões, paixões, medos e contradições. O retrato brutal de uma sociedade distorcida e o mergulho em romances intensos e trágicos. A celebração da juventude e outros temas que encontram formas únicas de dialogar com o público. Eles são indispensáveis por transcender a época em que foram feitos. Eles mantêm o frescor e a atualidade, mesmo décadas depois de terem sido lançados.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007), Tim Burton Divulgação / Dreamworks Pictures Um barbeiro retorna a Londres após anos de injusto exílio, movido pelo desejo de vingança contra o juiz corrupto que destruiu sua família. Ao reabrir sua barbearia, encontra parceria em uma confeiteira, e juntos criam um esquema macabro: as vítimas dos cortes de sua navalha tornam-se recheio das tortas vendidas ao público. A música embala a tragédia, enquanto a obsessão pela vingança transforma a cidade em palco de horror. Entre canções, sangue e segredos, o limite entre justiça e loucura desaparece, levando a um desfecho tão grotesco quanto inevitável.

Closer (2004), Mike Nichols Gaumont / Columbia Tristar Film Dois casais formam-se e se desfazem a partir de encontros fortuitos em Londres, dando início a um ciclo de sedução, traições e revelações dolorosas. O jogo de atração entre eles expõe fragilidades, egoísmos e desejos inconfessáveis, em diálogos que desnudam a crueldade e a intensidade das relações modernas. Mais do que contar uma história de amor, a trama revela como a intimidade pode ser corroída pela mentira e pela necessidade de controle. A cada aproximação, surge uma nova ferida, até que os personagens se veem presos em um labirinto emocional sem saída.

Quase Famosos (2000), Cameron Crowe Divulgação / Dreamworks Pictures Um adolescente apaixonado por música recebe a chance de acompanhar uma banda em ascensão durante uma turnê pelos Estados Unidos. Enquanto tenta registrar a experiência para uma revista renomada, é absorvido pela intensidade do rock, pelos excessos da estrada e pelas relações complexas que surgem entre músicos, fãs e acompanhantes. Dividido entre a responsabilidade jornalística e o deslumbramento juvenil, ele se vê diante de dilemas éticos e afetivos que marcarão sua vida para sempre. A jornada é tanto um retrato de uma época quanto um rito de amadurecimento.

Drácula de Bram Stoker (1992), Francis Ford Coppola Divulgação / Columbia Pictures Um jovem advogado viaja até a Transilvânia para negociar com um aristocrata misterioso, que guarda um segredo secular de sangue e desejo. Quando o conde descobre em Londres a presença de uma mulher idêntica ao grande amor que perdeu séculos antes, inicia uma jornada obsessiva para reconquistá-la, espalhando terror e sedução pela cidade. Entre caçadores de vampiros, pactos sombrios e um romance marcado pela tragédia, a narrativa coloca em confronto a imortalidade amaldiçoada e a fragilidade da vida humana, costurando terror gótico e paixão arrebatadora.