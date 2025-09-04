5 filmes na Netflix que testam os limites da paciência, mas valem a jornada

Alguns filmes exigem uma boa dose de paciência, seja porque são narrativas lentas, porque os personagens estão sempre gritando, porque são agitados demais ou porque oferecem mais perguntas que respostas… os motivos são inúmeros, mas todo filme que provoca além da conta, divide opiniões. Sempre que são densos demais ou arrastados demais não agradam maioria. Mas isso não quer dizer que não sejam bons. A resistência se transforma em recompensa.

A Revista Bula vasculhou a Netflix para encontrar produções que desafiam os limites da pressa e do consumo rápido sem conteúdo. Em vez de apostar em explosões, cortes frenéticos ou soluções fáceis, esses títulos se desenrolam de forma a te deixar desconfortável e tenso. Essa sensação de se estar em terreno instável é proposital, não é erro de percurso. É um recurso narrativo que quer fazer com que o espectador sinta como o personagem, dentro de sua mente. O realismo vem com o caos.

É nesse teste de paciência que essas obras criam experiências únicas, que ficam martelando na cabeça. Esses filmes pedem digestão, reflexão e uma revisão completa. O entretenimento aqui não é descartável. Confira agora nossa seleção de filmes que, embora não sejam fáceis de assistir, valem cada minuto pela forma como desafiam as expectativas e ampliam a maneira como enxergamos o cinema.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail Jojo Whilden / Netflix Um casal decide alugar uma luxuosa casa para passar um fim de semana com os filhos adolescentes. A tranquilidade é interrompida quando dois estranhos batem à porta, alegando serem os donos da propriedade e trazendo notícias de um colapso tecnológico que está paralisando o país. Sem internet, energia ou meios de comunicação confiáveis, todos precisam lidar com a paranoia crescente, a desconfiança mútua e a sensação de que o perigo real pode estar muito mais perto do que imaginam. A história transforma a convivência forçada em um retrato inquietante sobre medo coletivo e fragilidade social.

Dois Estranhos (2020), Travon Free e Martin Desmond Roe Divulgação / Netflix Um homem acorda em um dia aparentemente comum, mas logo descobre estar preso em um ciclo temporal: toda vez que tenta voltar para casa, acaba sendo morto por um policial e recomeça do zero. Entre frustrações, tentativas de negociação e estratégias para escapar desse destino, ele percebe que a repetição não é apenas física, mas também simbólica, refletindo injustiças históricas e a violência enraizada no cotidiano. A cada reinício, cresce o desespero e a urgência de encontrar uma saída, transformando o tempo em inimigo implacável e revelando a dimensão cruel do trauma coletivo.

Jóias Brutas (2019), Josh Safdie e Benny Safdie Divulgação / Netflix Um joalheiro ambicioso, atolado em dívidas e cercado de inimigos, encontra uma rara pedra preciosa que promete mudar sua sorte. Entre negócios arriscados, apostas em jogos de basquete e uma relação familiar em ruínas, ele tenta equilibrar sua compulsão por risco com a pressão de credores violentos. Cada passo dado o aproxima tanto da glória quanto do colapso, e sua busca incessante pela jogada perfeita o arrasta para um ciclo de caos e desespero. O espectador acompanha em tempo real a sensação de sufoco, como se vivesse dentro da mente do protagonista, onde a obsessão é tão devastadora quanto inevitável.

Birdman (2014), Alejandro G. Iñárritu Alison Rosa / Fox Searchlight Um ator em decadência, conhecido por ter interpretado um super-herói no passado, tenta reconquistar relevância ao montar uma peça da Broadway. Entre ensaios caóticos, brigas com colegas de elenco e a pressão da crítica, ele enfrenta uma espiral de insegurança e delírios que embaralham a fronteira entre realidade e fantasia. Enquanto busca validar sua carreira e sua identidade, também precisa lidar com a sombra de sua versão mais jovem e famosa, que insiste em assombrá-lo. A narrativa flui em ritmo intenso, sem pausas, fazendo com que a jornada pareça tão sufocante quanto a mente do protagonista.