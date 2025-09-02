5 filmes caóticos para se desprender da realidade, na Netflix

Há filmes que fogem completamente da lógica linear e decidem mergulhar de ponta-cabeça direto no caos. Seu objetivo é fugir do padrão narrativo comum, porque não basta contar uma história. É preciso construir universos de coincidências improváveis, personagens desconectados e situações imprevisíveis que se entrelaçam em uma espiral de loucura, desafiando o bom senso e a racionalidade. Nada de clareza! O negócio aqui é vertigem! Ordem? Jamais. O prazer é se perder e, paradoxalmente, encontrar sentido no desvario.

Mas isso não quer dizer que esses filmes carecem de propósito. Nada disso! É uma estética consciente. A desordem é uma espécie de linguagem. A narrativa assume ritmo imprevisível, criando tensão e humor em medidas equivalentes. As escolhas visuais, as reviravoltas inusitadas e o constante deslocamento das expectativas são recursos para nos manter sempre presos à tela. Viramos reféns da imaginação dos criadores. Essa viagem subverte nossos instintos.

Conseguimos encontrar na Netflix alguns títulos que condensam essa atmosfera de instabilidade narrativa e emocional. Ao assistí-los, não se preocupe se ficar perplexo ou rir de nervoso. Nessas produções, experimentamos um misto de crime, existencialismo, ação e filosofia. O fio condutor é a imprevisibilidade. Ao invés de repelir, deixe-se levar pelo completo caos. Aceite esse convite para o absurdo.

Amsterdã (2022), David O. Russell Divulgação / 20th Century Fox Em plena década de 1930, um médico, uma enfermeira e um advogado se veem envolvidos em uma trama que começa com um crime aparentemente isolado, mas logo se desdobra em uma conspiração nacional. Enquanto tentam limpar seus nomes, descobrem pistas que os levam a altos escalões políticos e a um plano sinistro de golpe. Entre encontros improváveis, memórias de guerra e alianças instáveis, o trio precisa decifrar quem está manipulando os fios por trás do caos. A cada passo, a verdade se mistura a mentiras cuidadosamente arquitetadas, transformando sua busca em uma jornada repleta de surpresas, em que a confiança é um luxo escasso e a sobrevivência exige improviso.

Bullet Train (2022), David Leitch Divulgação / Columbia Pictures Um assassino de aluguel com a missão aparentemente simples de recuperar uma maleta em um trem-bala se vê preso em um emaranhado de destinos cruzados. A cada vagão, encontra personagens excêntricos, igualmente perigosos, com seus próprios objetivos secretos. O que parecia uma operação rápida se transforma em uma sequência de confrontos violentos, diálogos absurdos e coincidências que desafiam qualquer lógica. Entre golpes de sorte e reviravoltas sangrentas, os passageiros seguem colidindo em uma dança de caos absoluto, onde ninguém é exatamente quem parece ser e a única certeza é que o percurso até a estação final será tão imprevisível quanto explosivo.

Pequenos Delitos (2017), E. L. Katz Divulgação / Rumble Films Após sair da prisão, um ex-policial tenta reconstruir sua vida retornando à cidade natal. Determinado a retomar o contato com a família e recomeçar do zero, logo descobre que fantasmas de seu passado ainda o perseguem. Devedores, inimigos e antigas alianças mal resolvidas o cercam, mergulhando-o novamente em um labirinto de violência e corrupção. Enquanto tenta se redimir, cada passo o afasta ainda mais da possibilidade de paz. Entre segredos enterrados e confrontos inevitáveis, o protagonista é arrastado para uma espiral caótica, onde redenção e destruição parecem caminhar lado a lado.

Homem Irracional (2015), Woody Allen Sabrina Lantos / W.A.S.P. Um professor de filosofia em crise existencial encontra novo sentido na vida após travar um relacionamento inesperado com uma de suas alunas. No entanto, sua busca por significado o leva a conceber um ato extremo que, inicialmente, parece dar propósito ao vazio que o consome. À medida que coloca seu plano em prática, a linha entre reflexão moral e impulsos destrutivos se torna cada vez mais tênue. O que começa como uma aparente libertação intelectual logo se transforma em um dilema ético sufocante, onde o acaso, a paixão e a consciência colidem, criando um retrato sombrio de escolhas humanas carregadas de consequências inevitáveis.