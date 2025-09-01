7 filmes imperdíveis no Prime Video que quase ninguém conhece

O catálogo do Prime Video é um dos melhores quando se trata de streaming. Apesar de todas as brilhantes obras reconhecidas que vemos destacadas nas páginas principais, há um verdadeiro acervo de preciosidades escondido em prateleiras secretas. Esses títulos não são os mais procurados e não ganham mais, se algum dia ganharam, tantos holofotes. Mas garanto que vão oferecer experiências intensas, ousadas e profundas. Assisti-los é como encontrar uma pérola no oceano: uma chance de sair do lugar-comum e ampliar seu repertório.

A Revista Bula selecionou filmes que são mais que entretenimento. Eles funcionam como espelhos da condição humana, explorando os dilemas da juventude, as relações frágeis entre pais e filhos, a violência e universos que misturam o poético e o grotesco. Esses títulos transitam entre diversos gêneros. Vão do drama existencial à comédia macabra, do suspense psicológico ao retrato biográfico. Eles poderiam ter sido sufocados pelo esquecimento, devido a tantas novidades que são descarregados em cima de nós, mas permanecem vivos graças ao streaming.

Resgatamos aqui essas histórias escondidas no acervo do Prime Video e que não são apenas reflexos do mercado, mas um convite ao aprofundamento. Eles podem não ser filmes populares, mas são filmes memoráveis.

Lisa Frankenstein (2024), Zelda Williams Divulgação / MXN Entertainment Uma jovem excêntrica e solitária encontra companhia em um cadáver reanimado que decide reconstruir seu corpo aos poucos, peça por peça. O relacionamento improvável entre os dois desafia convenções, revelando tanto o absurdo da morte quanto o desejo visceral de conexão. Enquanto enfrentam julgamentos externos e situações grotescas, desenvolvem uma intimidade que beira a ternura. O que poderia ser apenas grotesco se transforma em metáfora do amadurecimento, da aceitação das próprias estranhezas e da descoberta do amor em formas não convencionais. A comédia sombria abraça o macabro para revelar algo profundamente humano.

Dezesseis Facadas (2023), Nahnatchka Khan James Dittiger / Prime Video Uma adolescente descobre que a pequena cidade onde vive guarda segredos sombrios ligados a crimes brutais ocorridos anos antes. Quando se vê transportada para o passado, precisa usar o conhecimento do futuro para evitar novos assassinatos. Entre o choque cultural e o confronto direto com o mal, ela percebe que salvar vidas depende não apenas de astúcia, mas também de coragem para desafiar o destino. Entre sustos, ironias e reflexões sobre amadurecimento, a trama combina violência e humor ácido, transformando a típica narrativa de terror em um jogo metalinguístico sobre o próprio gênero.

A Pior Pessoa do Mundo (2021), Joachim Trier Divulgação / MUBI Uma jovem às vésperas dos trinta anos enfrenta o peso das escolhas que nunca parecem definitivas. Ao mudar de curso acadêmico, abandonar carreiras e mergulhar em relacionamentos intensos, ela busca um sentido que parece sempre escapar. No convívio com parceiros que refletem diferentes fases de sua vida, descobre que amadurecer é menos sobre encontrar respostas e mais sobre aceitar a impermanência. O cotidiano se mistura a momentos quase oníricos, marcados por paixões súbitas e crises existenciais. Sua trajetória não é de vitória ou derrota, mas de reconhecimento das próprias contradições.

A Vida Eletrizante de Louis Wain (2021), Will Sharpe Divulgação / Amazon Studios Um ilustrador excêntrico ganha fama ao retratar gatos de forma inédita, atribuindo-lhes expressões humanas e comportamentos lúdicos. Por trás da criatividade, esconde-se um homem marcado por traumas, responsabilidades familiares sufocantes e um amor que redefine sua visão do mundo. À medida que a sociedade o celebra, sua saúde mental declina, e a linha entre genialidade e sofrimento se torna cada vez mais tênue. Sua arte, ao mesmo tempo alegre e perturbadora, funciona como espelho de uma mente em constante luta. O filme costura a ternura com a melancolia, mostrando como beleza e dor podem coexistir.

4×4 (2019), Mariano Cohn Divulgação / Mediapro Um ladrão decide arrombar um carro de luxo estacionado em uma rua aparentemente tranquila. O que parecia um roubo rápido se transforma em armadilha: o veículo está equipado com tecnologia que o prende por dentro. Sem conseguir escapar, ele é forçado a enfrentar a fome, o calor sufocante e sua própria consciência. A situação extrema revela a frieza de quem o aprisionou, que acompanha tudo à distância, transformando o carro em uma espécie de cela urbana. O que começa como crime se converte em um jogo psicológico onde vítima e algoz disputam poder, e a liberdade passa a ser uma miragem.

Um Estado de Liberdade (2017), Chaitanya Tamhane Murray Close / STX Productions Cinco histórias independentes se cruzam em um país marcado por desigualdade e tensões sociais. Um comediante que desafia autoridades, um migrante que busca sobreviver, um menino em situação de rua, um cozinheiro e uma criança explorada no trabalho infantil compõem retratos fragmentados de vidas que raramente ganham voz. Em comum, a busca por dignidade em meio a estruturas que insistem em sufocar. A narrativa, construída em mosaico, mostra que liberdade não é apenas um direito, mas uma luta diária que assume formas inesperadas. O absurdo das situações expõe a realidade crua e dolorosamente reconhecível.