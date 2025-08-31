Algumas verdades sobre seriados

Eu assisto a muitas séries. Não tantas quanto essas pessoas que povoam as redes sociais dando milhares de dicas, mas assisto bastante. Por ser humorista, eu gosto muito de séries cômicas, mas vejo de tudo: drama, suspense, policial, ficção científica; encaro todos os gêneros.

Assistindo por anos a muitas séries, comecei a perceber alguns pontos que todas têm em comum, principalmente as que perduram por várias temporadas. Então, comecei a anotar essas minhas questões e agora listo quatro delas para vocês.

Vamos lá:

Toda série tem um episódio da mosca

Uma das séries de maior sucesso foi “Breaking Bad”, que, na terceira temporada, tem o famoso episódio da mosca, em que nada acontece, a não ser uma busca dos protagonistas por uma mosca que entrou no laboratório. Tem gente que achou o máximo esse episódio, viu várias metáforas nessa procura insana por uma mosca, mas eu achei o episódio apenas uma bosta! A partir daí, comecei a reparar que várias outras séries também têm o seu episódio da mosca, aquele em que nada acontece, a trama não avança nem um milímetro, aquele momento em que a história anda para o lado. Para mim, o que acontece na verdade é o seguinte: os caras têm que produzir muitos episódios, mas, no meio, se deparam com o fato de que não têm história para tantos capítulos. Então, bolam um episódio da mosca, metem lá pelo meio da temporada e resolvem o problema.

Toda série tem um episódio do Diretor de Fotografia

É uma espécie de episódio da mosca disfarçado. Os produtores dão um episódio de presente para o diretor de fotografia e o cara produz cenas lindas, esteticamente maravilhosas, coloca várias inovações visuais, mas esquece da trama. Pouca coisa vai acontecer, mas a crítica vai achar tudo incrível, exuberante, lindíssimo, inovador e outros adjetivos maneiros para compensar o fato de que a história não saiu do lugar. São esses os episódios que ganham prêmios, mas são os outros que sustentam a audiência.

O penúltimo episódio é melhor que o último

Muita gente fica doida atrás do último episódio, esperando que tudo se resolva, mas isso só acontece em séries de uma única temporada. Quando a série tem várias temporadas, a trama se resolve mesmo no penúltimo capítulo, é quando acontece o verdadeiro final, e o último episódio se dedica apenas a amarrar alguns nós soltos e, principalmente, fazer uma virada qualquer que justifique a produção de mais uma temporada.

A terceira temporada é a mais difícil

A primeira temporada é a que faz a série pegar, a que faz as pessoas se ligarem e espalharem pros amigos que viram uma série maneira. Então, a expectativa pela segunda temporada é criada e passa um tempo, às vezes longo, até ela chegar. A série já não é mais novidade, mas quase sempre se sustenta e segura o interesse da audiência. A terceira temporada já é mais complicada, as surpresas já acabaram, a história já ficou mais enrolada e, então, os roteiristas têm que comer muito feijão com arroz para sustentar a trama. Muitas vezes eles conseguem, mas eu já abandonei várias séries na terceira temporada.

É isso. Você pode achar essas minhas impressões uma besteirada enorme, pode achar que eu estou doidão e não entendo porra nenhuma de seriados, pode ter diversos argumentos e exemplos para se contrapor a esses meus tópicos, mas são minhas opiniões, de meu uso exclusivo, e eu me recuso a ficar discutindo para defendê-las porque não tenho o menor saco para fazer isso. Inclusive, eu posso mudar essas opiniões a qualquer momento, pois opinião é que nem roupa: a gente tem que trocar de vez em quando, antes que elas comecem a cheirar mal.