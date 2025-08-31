5 filmes na Netflix que parecem simples, mas escondem finais devastadores

A arte se inspira na vida para criar histórias que tocam, impactam, falam diretamente com nossas emoções. Embora nem todas as narrativas cinematográficas pareçam verossímeis, algumas surpreendem exatamente pela forma como mostram crueza da realidade, sem filtros ou soluções fáceis. Dramas cotidianos, histórias de amizade, amor ou superação que guardam em suas últimas cenas uma intensidade tão brutal que fazem o espectador revisitar lembranças dolorosas ou medos tangíveis. Esses filmes não dependem do choque, mas constroem sua potência na delicadeza dos detalhes e na força da narrativa.

A tragédia explícita expõe as contradições humanas e sociais. Personagens aparentemente comuns, que nos fazem acreditar em um desfecho de alívio, nos impactam com a imprevisibilidade da existência. O sentimento de vulnerabilidade atinge o público em cheio, lembrando que na vida real, o destino não dá explicações ou garantias de finais felizes. Pelo contrário, a existência é frágil, assim com as relações.

A Revista Bula selecionou no catálogo da Netflix alguns filmes que exemplificam esse movimento da vida. Essas histórias começam como descobertas pessoais, de resistência ou afeto, mas terminam com abismos. O choque não é sensacionalismo, mas um convite a enxergar a complexidade da condição humana. À primeira vista, parecem filmes simples, fáceis de prever, mas encerram suas jornadas deixando marcas indeléveis na alma de quem os viu.

O Que Tiver Que Ser (2024), Josephine Bornebusch Divulgação / Netflix Uma mulher bem-sucedida se vê diante de uma crise pessoal inesperada quando o casamento, aparentemente sólido, começa a ruir. Enquanto tenta manter a rotina profissional e familiar em equilíbrio, ela precisa lidar com a dolorosa tarefa de reavaliar a própria identidade fora do papel de esposa. A narrativa acompanha encontros, despedidas e diálogos atravessados por ressentimentos e lembranças, revelando a dificuldade de aceitar que algumas relações não podem ser salvas apenas pela força da vontade. Entre silêncios, recaídas e pequenas vitórias, a protagonista descobre que abrir mão nem sempre é sinal de fraqueza, mas, paradoxalmente, um gesto de coragem. O desfecho, contido e melancólico, mostra que recomeçar é, muitas vezes, um processo devastador, porém inevitável.

A Baleia (2022), Darren Aronofsky Divulgação / A24 Um professor recluso vive isolado em sua casa, lutando contra a obesidade extrema e problemas de saúde que se agravam dia após dia. Tentando manter algum vínculo humano, ele busca reaproximação com a filha adolescente, enquanto colegas e cuidadores tentam equilibrar compaixão e exaustão. A rotina claustrofóbica é marcada por arrependimentos, memórias e tentativas de redenção, sempre atravessadas pelo peso do corpo e da culpa. Apesar do tom de afeto e da busca pela reconciliação, a história caminha para um desfecho inevitável, onde cada gesto e palavra acumulam a tensão de uma despedida anunciada.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Um jovem alistado no exército parte para a guerra acreditando em ideais de honra e patriotismo. Logo, descobre que a realidade do campo de batalha é muito diferente das promessas recebidas: lama, fome, violência e uma morte sempre à espreita. Entre trincheiras e ordens absurdas, a esperança se desfaz diante da brutalidade do conflito, que corrói laços de amizade e qualquer ilusão de glória. O espectador acompanha a degradação física e psicológica do soldado, cuja juventude é consumida pela engrenagem militar. O final, seco e devastador, não apenas encerra uma trajetória individual, mas simboliza a destruição de toda uma geração.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Michele K. Short / Netflix Dois adolescentes, cada um marcado por traumas e perdas, encontram um no outro a possibilidade de ressignificar a própria dor. Juntos, iniciam uma jornada por lugares esquecidos do interior americano, colecionando momentos que parecem devolver a cor às suas vidas. Entre risadas, diálogos íntimos e promessas de futuro, a narrativa se constrói com a doçura típica de uma história juvenil. No entanto, a fragilidade emocional dos personagens aponta para algo mais sombrio. O choque do desfecho transforma a leveza dos encontros em uma dolorosa lembrança da instabilidade da mente humana e da urgência do cuidado com a saúde emocional.