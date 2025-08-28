3 novidades na Netflix que vão ocupar seu fim de semana

Encontrar um bom filme, que prenda, seja interessante e não subestime sua inteligência, pode ser um desafio global diante da avalanche de entretenimento no mundo da internet. Especialmente quando os streamings oferecem uma grande quantidade de conteúdo que nem sempre é de qualidade. Na Netflix, produções de diferentes países, gêneros e estilos, que dialogam tanto com o publico que busca entretenimento imediato quanto com aquele espectador que deseja narrativas mais densas e reflexivas, aterrissam semanalmente. Diante desse cenário, a Revista Bula selecionou três novidades que merecem sua atenção.

A lista a seguir equilibra diferentes gêneros e propostas, atendendo diversos públicos. Desde o espectador que busca por uma experiência estética intensa ao que prefere o mistério clássico ou drama jurídico envolvente. Essas produções comprovam a amplitude do catálogo da Netflix e sua capacidade de disponibilizar histórias que escapam do lugar-comum. Mais do que entretenimento passageiro, essas obras demonstram como o cinema continua a ser um espaço de questionamento, fascínio e catarse. Seu fim de semana vai se transformar em uma maratona de emoções com três títulos de alta qualidade.

O Clube do Crime das Quintas-Feiras (2025), Chris Columbus Giles Keyte / Netflix Quatro amigos aposentados — cada um com sua bagagem peculiar de vida — se reúnem semanalmente para investigar assassinatos não solucionados, tratando o passatempo como um enigma instigante para a mente. Mas a rotina de mistérios “seguros” muda drasticamente quando uma morte suspeita ocorre no próprio condomínio em que vivem. Agora, a diversão dá lugar a uma investigação real, em que segredos ocultos entre vizinhos respeitáveis vêm à tona. Com humor, sagacidade e um olhar aguçado para detalhes, o quarteto precisa unir intuição e coragem para enfrentar um verdadeiro jogo de gato e rato, onde a busca pela verdade se revela tão perigosa quanto emocionante.

O Homem do Norte (2022), Robert Eggers Divulgação / Focus Feature Um jovem príncipe presencia o assassinato brutal de seu pai e a tomada de seu reino pelo próprio tio. Forçado ao exílio, ele cresce sob o peso de uma única promessa: vingar-se e recuperar o que lhe foi roubado. Movido por uma sede incontrolável de justiça, o guerreiro embarca em uma jornada sangrenta, marcada por batalhas violentas, visões proféticas e rituais ancestrais que testam sua sanidade e sua força. A cada passo, o herói precisa confrontar não apenas os inimigos externos, mas também os dilemas internos que colocam em xeque sua própria humanidade. Nesse caminho de brutalidade e transcendência, vingança e destino se entrelaçam de forma inescapável.