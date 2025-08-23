4 suspenses inteligentes que não deixam você tocar no celular enquanto assiste, no Prime Video

O suspense é um gênero que precisa que o espectador seja exigente. É que os filmes podem ser muito ruins ou muito bons. As histórias não podem apenas entreter. É preciso capturar a atenção, fazer o espectador ficar sem ar, transformar cada detalhe em uma peça de quebra-cabeça maior. Os bons suspenses não deixam você se distrair. Requerem de você foco absoluto. As histórias devem ser conduzidas com inteligência. É nesse equilíbrio entre susto e contemplação que surgem filmes capazes de deixar qualquer pessoa com os olhos grudados na tela, sem se lembrarem sequer do celular

Que susto fácil o que! Esses filmes exploram temas universais: o medo da morte, a fragilidade das relações humanas, dilemas éticos e os limites da sanidade. Esses enredos brincam com a vulnerabilidade do espectador, mas também convidam a refletir sobre questões profundas. Cada reviravolta é mais que um recurso narrativo, é um espelho de ansiedades coletivas. Do sobrenatural ao psicológico, do inexplicável ao social. Todas essas histórias atravessam experiências que mesclam o terror íntimo com a inteligência de uma construção narrativa bem amarrada.

A Revista Bula reuniu quatro títulos indispensáveis do Prime Video para mostrar o que há de mais envolvente do gênero na plataforma. Esses filmes não vão apenas de amedrontar. Vão desafiar seu raciocínio e percepção.

O Telefone Preto (2021), Scott Derrickson Divulgação / Universal PicturesC Um garoto é sequestrado por um homem mascarado e mantido em um porão isolado. No local, há um telefone desconectado da parede que, misteriosamente, começa a tocar. Do outro lado da linha, vozes de crianças que foram vítimas anteriores tentam ajudá-lo a escapar, dando dicas e conselhos enigmáticos. Enquanto luta contra o medo e a desesperança, ele precisa decifrar os sinais e usar cada pista para sobreviver. O tempo se torna seu maior inimigo, e a tensão cresce conforme o sequestrador se mostra cada vez mais imprevisível. Entre realidade e sobrenatural, a história revela a força da coragem diante do impossível.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Um jovem decide visitar a família da namorada em um fim de semana aparentemente comum. O que começa como um encontro cordial logo se transforma em um ambiente desconfortável, com comentários estranhos e atitudes suspeitas. Aos poucos, ele percebe que há algo muito mais sombrio por trás da hospitalidade excessiva, envolvendo segredos perturbadores e intenções inimagináveis. Preso em uma teia de manipulação psicológica e física, o protagonista precisa lutar por sua sobrevivência enquanto descobre a real extensão do perigo. O filme expõe, sob o disfarce do suspense, tensões sociais profundas e críticas sobre poder e dominação.

Predestinado (2014), Michael Spierig e Peter Spierig Divulgação / Universal Pictures Um agente temporal recebe a missão de impedir que um criminoso execute um ataque devastador. Para isso, ele viaja no tempo em busca de pistas, mas acaba cruzando a vida de uma pessoa com uma história marcada por abandono, identidade fragmentada e escolhas dolorosas. Conforme as narrativas se entrelaçam, surgem paradoxos que desafiam a lógica e expõem as fragilidades da própria noção de destino. Cada revelação coloca em xeque o livre-arbítrio e o sentido de existência. O enredo se constrói como um labirinto onde cada resposta leva a uma nova dúvida, mantendo o espectador em constante estado de inquietação.