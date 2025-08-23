O melhor filme da Netflix em 2025? Críticos e fãs dizem que sim

Benjamin Caron chega ao longa depois de uma trajetória sólida na televisão de prestígio (“The Crown”, “Andor”) e do thriller “Sharper”, experiência que lhe apurou o ouvido para ritmos de engano, tensão de classe e jogos de poder. Aqui, ele troca o glamour opaco do alto padrão por um relevo urbano gasto, em que cada esquina apresenta um intermediário e cada porta, um preço. A direção opera com pragmatismo elegante: o enquadramento observa, a montagem sustenta a pressão sem confundir urgência com atropelo, e a mise-en-scène evita o tempero fácil do exagero. O resultado é um neo-noir de contornos contemporâneos que devolve à palavra “noite” o seu peso material, horas que custam caro e que escoam depressa. A ancoragem factual não é acessório: trata-se da adaptação do romance “The Night Always Comes”, de Willy Vlautin, publicado em 2021, e pensada desde a gênese como um estudo de sobrevivência urbana. A estreia, em 15 de agosto de 2025, na Netflix, faz parte do gesto de levar uma história local ao circuito global, sem depurá-la de aspereza.

Vanessa Kirby, também produtora, interpreta Lynette com rara precisão de temperatura. Não há sentimentalismo no registro; há variações discretas de impulso e cálculo, coragem e medo, recursos que a atriz mobiliza de um plano ao outro sem ostentação. O elenco de apoio — Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Zack Gottsagen, Julia Fox, Michael Kelly, Randall Park, Eli Roth — funciona como um mosaico de forças em atrito, ora empurrando Lynette, ora exigindo dela um tipo diferente de lealdade. Ninguém vira arquétipo; todos carregam o resíduo das escolhas que precisaram fazer. O filme, com 108 minutos, aproveita a duração para construir densidade em lugar de fôlego curto.

A superfície visual é decisiva. A fotografia de Damián García prefere contrastes frios, contraluzes que não seduzem e uma textura noturna sem glamour, insistindo em becos, estacionamentos, pistas perimetrais, lugares onde a cidade revela seus mecanismos de cobrança. Quando a ação acelera, o desenho de luz não procura o espetáculo; repete, com método, que a beleza da imagem nunca eclipsa o que ela expõe. Na ilha, Yan Miles conduz cortes que comprimem o tempo sem o trucidarem; as elipses sustentam a lógica da urgência, não a atalho. A forma, aqui, tem ética.

Portland não é paisagem; é protagonista colateral. Território de gentrificação acelerada e promessas de mobilidade que não alcançam todos, a cidade dá ao roteiro uma cartografia crível de riscos, alianças e dívidas. A adaptação preserva o interesse de Vlautin pela vida do trabalho, pelo custo real da esperança e pela fricção entre família e sobrevivência, um traço reconhecível em sua obra e em adaptações anteriores assinadas no estado do Oregon. Essa coerência de tema reforça a integridade do projeto.

O dispositivo narrativo é simples e eficiente: uma noite para juntar o dinheiro que pode manter um teto, uma filha que vira arquiteta de impossíveis, uma série de encontros que testam o quanto vale a própria segurança. O filme não explica o mundo; mostra a mecânica de pequenos acordos e grandes humilhações que o regem. Quando a mãe erra a mão na promessa e o irmão, aqui interpretado por Zack Gottsagen com doçura sem afetação, passa a ser motivo e impeditivo, a trama encontra a sua tensão central: proteger os seus e preservar-se. Não há tese sobre moral, há decisão sob pressão.

Caron evita duas armadilhas constantes do subgênero. A primeira seria edulcorar a miséria, estetizando a precariedade para consumo rápido; a segunda, transformar o filme em sermão, apagando as ambiguidades que de fato interessam. “A Noite Sempre Chega” não santifica nem demoniza; mede. Onde outros cineastas inflariam violência e sangue, ele consulta a contabilidade dos gestos, o valor das escolhas, a dimensão concreta do medo. A câmera nunca é cúmplice do abuso; limita-se a registrá-lo com rigor e distância. O noir, aqui, não é fantasia de crime, é método para observar a penúria sem voyerismo.

A atuação de Kirby sustenta boa parte do equilíbrio. Ela sabe quando economizar olhar, quando armar o corpo para a fuga, quando cortar uma frase ao meio. Sua Lynette é uma profissional da improvisação, alguém capaz de negociar com quem tem algo a oferecer e de voltar atrás um segundo antes de cruzar uma linha sem retorno. A personagem se monta e se desmonta diante do espectador, numa performance que troca a catarse pelo acúmulo. É compreensível que o filme tenha subido com rapidez aos rankings da plataforma: há magnetismo no modo como Kirby organiza a tensão, e há reconhecimento público em histórias que tratam o custo de viver com literalidade.

Não é um filme de citações, ainda que a tradição esteja ali, porosas as bordas. Há ecos distantes do nervo dos irmãos Safdie, sombras do rigor moral de Fincher, memórias de um Scorsese menos barulhento, talvez um perfume tardio de Tarantino quando a negociação vira coreografia; mas Caron não imita. Ele prefere a contenção, mesmo quando a ação pede velocidade, e nisso se aproxima mais do desenho de “Sharper” do que do neo-noir barulhento que a comparação apressada sugeriria. A filiação é menos estilística do que ética: interessa-lhe a microeconomia do engano e a pedagogia do risco.

Outra escolha sensata está no tratamento do sentimental. Em lugar de uma teia de flashbacks explicativos, o filme confia no presente, dosando informação por fricção, não por discursos. O cuidado com a mãe, num registro sólido de Jennifer Jason Leigh, nunca cede ao melodrama fácil; é cuidado com falhas, como na vida. Quando a trama desloca Lynette para zonas mais escuras da cidade, a direção não a torna super-heroína; mantém a medida de quem conta dinheiro de caixa e aprende a ler fisionomias como quem lê mapas. Uma noite é pouco, mas basta para ver quem atende telefone, quem deve a quem, quem entrega e quem cobra.

Há, contudo, imperfeições. Alguns enlaces dramáticos apertam o passo além do necessário; certos antagonistas surgem como engrenagens úteis e desaparecem sem o lastro que sua ameaça prometia. Um espectador hostil poderia falar em “importação” de uma noite de crime que atravessa espaços sem a organicidade do cotidiano. O filme resiste a essa crítica pela coerência do arco de Lynette e pela clareza do seu objetivo, mas as rugas da costura estão lá; a urgência, às vezes, rasga trama. Esse ponto de estrangulamento, aliás, apareceu em parte da crítica local, que acusou o retrato de Portland de abraçar estereótipos; discordâncias saudáveis que reforçam o debate sobre representação.

O que permanece, ao fim, é a honestidade do gesto. “A Noite Sempre Chega” se recusa a explicar moralidade com floreios, prefere a aritmética áspera do cotidiano. O que se chama decência aqui passa por comida na mesa, sossego para dormir, porta com chave. É um filme que devolve concretude a palavras gastas, sem abraçar o cinismo como filosofia. Quando a madrugada termina, não há epifania salvadora; há uma claridade breve e, com ela, a percepção de que a linha entre o certo e o possível às vezes é uma ficção de luxo. O cinema, quando trabalha nesse registro, cumpre uma de suas funções mais antigas: organizar o caos com o mínimo de retórica, a serviço de uma história que, por si, já dá conta do recado.