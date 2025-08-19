3 filmes na Netflix que estão em listas de escolas de cinema

3 filmes na Netflix que estão em listas de escolas de cinema

Fer Kalaoun
Por Fer Kalaoun
em Filmes

Alguns filmes causam tamanho impacto que se tornam, também, ferramentas de estudos em escolas de cinema. Obras que ultrapassam os limites do entretenimento para criar novas fórmulas, modelos de narrativas e linguagens audiovisual. Quando um filme passa a ser estudado, significa que sua relevância o tornou um divisor de águas, trouxe uma espécie de revolução estética ou se tornou um clássico moderno fundamental para a compreensão do mundo e do cinema.

Títulos que marcam a evolução da montagem, da construção de personagens e trazem inovações tecnológicas à indústria cinematográfica se tornam eternos materiais de observação. Parecem muito requintados e inacessíveis, mas não é bem assim. Na Netflix, alguns desses títulos repousam sobre suas prateleiras, permitindo que estudantes e cinéfilos revisitem suas lições visuais e narrativas fundamentais.

“Cidade de Deus”, obra-prima brasileira de Fernando Meireles e Kátia Lund, é referência internacional, tendo sido objeto de análise de grandes universidades como Harvard e UCLA pela forma como representa a violência urbana, sua montagem rápida, a estética documental e o realismo social. “Tenet”, de Christopher Nolan, consta nos currículos dos cursos de cinema devido à teoria fílmica, apontada pela revista Sight & Sound como “ousada em manipular o tempo, o som e a montagem”. Enquanto isso, “Medo e Delírio em Las Vegas”, do cineasta Terry Gilliam, é celebrado no contexto acadêmico como um exemplo de cinema pós-moderno, lembrado por sua linguagem cinematográfica com estética psicodélica e narrativa fragmentada, sendo objeto de análises publicadas pela Cineaste Magazine.

Estudar essas obras é entender como o cinema traduz contextos diferentes para linguagem visual, decodificando estruturas sociais, questionando a percepção da realidade e exigindo do espectador decifrar sua lógica interna. Essas obras são verdadeiras matérias-primas para debates profundos, reafirmando seu valor estético, crítico e pedagógico.

Tenet (2020), Christopher Nolan
Divulgação / Warner Bros.

Um agente secreto é recrutado para impedir um evento que ameaça destruir o mundo, descobrindo uma tecnologia que permite inverter o fluxo do tempo. Em sua missão, ele precisa compreender regras desconhecidas, em que passado e futuro colidem de maneira imprevisível. A trama envolve espionagem internacional, alianças frágeis e segredos que se revelam apenas quando o tempo é manipulado. Cada ação desencadeia consequências que se desdobram ao contrário, desafiando a lógica comum e obrigando o protagonista a aprender novas formas de agir e sobreviver. Entre dilemas éticos e reviravoltas, ele enfrenta a impossibilidade de confiar totalmente em aliados ou prever o que está por vir, mergulhando em um quebra-cabeça temporal de sobrevivência e poder.

Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund
Divulgação / Miramax

Um menino cresce em uma comunidade marcada pela violência, observando a ascensão do tráfico e a transformação de amigos de infância em líderes de gangues. Enquanto tenta escapar do destino que parece predeterminado, ele encontra na fotografia uma possível saída. A história atravessa décadas, revelando o ciclo contínuo de poder e morte que molda a vida dos moradores, onde cada escolha pode ser fatal. Personagens ambiciosos, cruéis ou sonhadores se cruzam em uma engrenagem social implacável, onde a infância é rapidamente devorada pelo crime e a esperança se mistura ao medo. O protagonista, dividido entre pertencer e fugir, narra sua trajetória como testemunha da brutalidade, expondo uma realidade coletiva em que sobrevivência e violência caminham lado a lado.

Medo e Delírio em Las Vegas (1998), Terry Gilliam
Divulgação / Universal Pictures

Um jornalista e seu advogado partem em uma viagem a Las Vegas com a intenção de cobrir um evento esportivo, mas acabam mergulhados em um turbilhão de drogas e delírios. A narrativa acompanha suas alucinações, paranoias e experiências surreais em hotéis, cassinos e desertos, transformando a jornada em uma exploração grotesca e satírica da cultura americana. A realidade se distorce a cada substância ingerida, criando situações absurdas em que violência, humor e caos se misturam sem fronteiras claras. O protagonista, dividido entre o dever profissional e a fuga existencial, se vê preso em uma espiral de exageros que revela mais sobre a decadência moral de uma sociedade do que sobre o evento que deveria cobrir.

Fer Kalaoun
Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

Veja também