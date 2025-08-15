3 filmes que acabaram de chegar à Netflix para passar a sexta-feira em casa

Há algo de especial em encerrar a semana com um bom filme, especialmente quando a sexta-feira pede conforto e zero complicações logísticas. A Netflix, sempre renovando seu catálogo, traz opções capazes de transformar o sofá em uma sala de cinema personalizada. As estreias mais recentes misturam humor, ação e suspense, permitindo que cada espectador escolha o clima perfeito para encerrar o dia. Seja para rir até esquecer dos problemas, mergulhar em histórias cheias de tensão ou acompanhar reviravoltas que prendem até o último minuto, a plataforma garante variedade e frescor nas escolhas.

Mais do que entretenimento, esses títulos mostram como o cinema pode se encaixar nas pequenas rotinas, adaptando-se ao ritmo de quem só quer relaxar, mas sem abrir mão de uma narrativa envolvente. Cada um deles oferece uma experiência própria: desde encontros inusitados que viram aventuras inesperadas, passando por perseguições onde cada segundo conta, até tramas que exploram o lado mais sombrio das relações humanas. A combinação entre novidade e qualidade torna essas adições irresistíveis para o público.

Seja sozinho, acompanhado ou até em clima de maratona, a sexta-feira em casa ganha novo significado com essas estreias. Elas oferecem o equilíbrio perfeito entre familiaridade e descoberta, com histórias capazes de cativar desde o primeiro diálogo até a última cena. Entre gargalhadas, suspiros e tensão, são filmes que entregam não apenas entretenimento, mas também aquela sensação de que a noite foi bem aproveitada, sem filas, sem trânsito e com a liberdade de apertar o “play” a qualquer momento.

A Noite Sempre Chega (2025), Benjamin Carson Divulgação / Aluna Entertainment Uma jovem vê a vida virar de cabeça para baixo quando a chance de salvar sua família do despejo depende de conseguir uma quantia alta em tempo recorde. Disposta a tudo para proteger a mãe e o irmão, ela abandona qualquer ideia de seguir caminhos seguros e mergulha no submundo criminal de sua cidade. Determinada, começa a cobrar dívidas de pessoas envolvidas com atividades ilícitas, enfrentando criminosos perigosos e situações que testam sua coragem e frieza. Cada encontro a afasta mais da vida comum e a aproxima de um ponto sem retorno, onde a linha entre sobrevivência e destruição se torna cada vez mais tênue. O que começa como uma missão urgente se transforma em um confronto direto com o próprio limite moral.

Juntos e Misturados (2014), Frank Coraci David Bloomer / Warner Bros. Após um encontro às cegas que termina em desastre, um homem viúvo e uma mulher divorciada juram nunca mais se ver. O destino, porém, os coloca juntos em uma viagem de férias para a África, acompanhados de seus filhos. Entre safáris e situações constrangedoras, a convivência forçada revela afinidades inesperadas, mas também provoca atritos constantes. Entre trapalhadas, mal-entendidos e momentos genuínos de conexão, o grupo percebe que, por trás das diferenças, existe espaço para novas formas de família e afeto. A viagem que parecia um erro se transforma em uma oportunidade de recomeço.