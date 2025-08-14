Felca contra o fim da infância: como um youtuber fez desmoronar um esquema de sexualização de crianças na internet

Felca contra o fim da infância: como um youtuber fez desmoronar um esquema de sexualização de crianças na internet

Rafael Theodor Teodoro
Por Rafael Theodor Teodoro
em Bula conteúdo

Há alguns anos, Felca gravou um vídeo para o seu canal no YouTube que viralizou na internet. Em “testei a base da virginia”, ele avalia o cosmético vendido por Virgínia Fonseca — a maior influenciadora digital do Brasil. Com a cara empapada de maquiagem e trejeitos bem-humorados, o youtuber debate-se em desespero, incomodado com o produto que derrete e escorre sobre seus olhos.

Abstraindo-se a comicidade da situação, o que Felca estava a fazer ali era um tipo de denúncia. Colocando-se no papel de consumidor, ele tentava demonstrar que, talvez, a “base da Virgínia” não tivesse a qualidade propagandeada pela influenciadora nas redes sociais.

O vídeo da “base da Virgínia” chamou atenção para o talento de Felca para o humor. Um humor insólito, marcado pela esquisitice da personagem: um jovem tímido, que anda encurvado e com os ombros caídos, o corpo alto e muito delgado, a exibir cabelos longos sobre uma tez pálida — própria de quem não costuma sair muito de casa.

Fugindo ao padrão de outros influenciadores que habitam a economia da atenção das redes sociais, Felca não tenta “vender” para o público do seu canal uma vida de consumo sem limites e ostentação (carros luxuosos, casas com piscina, festas e “pegação” etc.). Nos seus vídeos, ele pinça temas do cotidiano, comentando-os com seu senso de humor peculiar.

Em meio a gracejos, seus comentários irônicos desvelam um tipo de sensibilidade social que é rara entre influenciadores. No palco da internet, o mais comum é ver jovens que se deixam deslumbrar pela fama e dinheiro conquistados quase instantaneamente com a produção de conteúdo para alimentar as redes sociais.

Com o passar dos anos, Felca amadureceu e deu novos rumos ao seu canal no YouTube. Ele iniciou uma série de entrevistas no “sofá do Felca”, revelando uma habilidade — até então ignorada — de entrevistador competente. Paralelamente, lançou um quadro de “vai dar namoro?”, com o objetivo de formar casais entre jovens “encalhados” — quase como se fosse uma espécie de Silvio Santos da geração TikTok.

Essas iniciativas mostraram que Felca, mais do que um intérprete bem-humorado do cotidiano, era sobretudo um grande comunicador.

Carismático à sua maneira, a fama do youtuber aumentou com o tempo. Uma legião crescente de jovens passou a tê-lo como um referencial de entretenimento e informação. O nome dele se consolidou como um dos maiores influenciadores da internet brasileira.

O que há de mais fascinante na trajetória do Felca, até aqui, é a sua coragem de abdicar da neutralidade. Deixando de lado a postura típica do influenciador que se omite diante dos problemas do seu tempo — e só lembra das questões sociais quando elas se mostram úteis para a promoção da imagem de “bom moço”, bem ao gosto das marcas -, ele passa a usar o seu canal no YouTube para enfrentar assuntos polêmicos da sociedade.

Diante do crescimento das apostas e jogos online no Brasil, Felca foi uma voz estrídula na denúncia dos males do vício em jogos. Rompendo com a lógica capitalista das redes, na qual famosos cedem suas imagens para fazer “publis” de “bets”, Felca não só recusou esses contratos — que rendem milhões de reais aos aderentes — como ainda utilizou sua visibilidade para denunciar as casas de apostas. Isso o levou, inclusive, a entrar numa crítica pública à atuação de Virgínia Fonseca nas redes, famosa por persuadir seus seguidores a gastarem com “bets” e “jogo do tigrinho”.

Agora, em agosto de 2025, Felca surpreende mais uma vez. Em seu canal no YouTube, ele publica um vídeo bombástico, que detalha uma denúncia chocante: a sexualização de crianças e adolescentes em vídeos monetizados nas plataformas digitais.

Felca
Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca

Em formato de minidocumentário, o vídeo, intitulado “adultização”, sublinha exemplos de pais e influenciadores que ganham dinheiro à custa do fim precoce da infância na internet. Um dos nomes citados é o de Hytalo Santos, que é mostrado como o responsável por criar um “reality show” de “pegação” entre crianças. Seguindo o modelo do infame “De férias com o ex” — um programa de baixíssimo nível da MTV, no qual os participantes são confinados em uma casa para beber, transar e brigar —, os menores, todos no começo da puberdade, são instigados a discutir sobre relacionamentos e trocar beijos. Também falam sobre “ficar”, sobre “ter crush”, sobre “perder a virgindade”.

O documentário prossegue. Outro caso chocante é revelado: Caroliny Dreher, uma adolescente que, aos 11 anos de idade, começou a gravar vídeos inocentes de dancinhas para a internet. No entanto, à medida que a garota cresceu, e seu corpo começou a ganhar mais formas, ela transitou para a produção de conteúdos cada vez mais sensuais, com destaque para danças em trajes minúsculos. Segundo Felca, tudo sob o incentivo da própria mãe de Caroliny, que explorava comercialmente o corpo da filha sexualizado na internet.

Os fatos apresentados em “adultização” são perturbadores. E repercussão nacional do vídeo, visto por milhões de pessoas no YouTube, lança luz sobre um fato gravíssimo: a dinâmica das relações de exploração, dentro do sistema capitalista, aplicadas ao corpo sexualizado de crianças e adolescentes na internet.

Obviamente, esse tipo de conteúdo só é possível pela conivência das plataformas digitais. Enquanto as redes sociais não forem regulamentadas no Brasil, elas continuarão a funcionar sob a dinâmica do livre mercado capitalista, para o qual tudo o que importa é o acúmulo de capital. A bem dizer, as “big techs” continuarão a visar ao lucro, mesmo que, para atingi-lo, precisem sacrificar a infância dos meninos e das meninas ingenuamente explorados nos vídeos monetizados. Sem uma legislação que imponha responsabilidade civil aos mantenedores desses sítios na internet, o algoritmo das redes continuará a “legislar”, ditado as regras do “tribunal da internet”.

Nesse sentido, a coragem do Felca precisa ser exaltada. Graças ao empenho dele, todo um esquema de sexualização de crianças e adolescentes na internet foi exposto. Como resultado direto do minidocumentário “adultização”, o youtuber pautou a opinião pública do País e trouxe a lume o fim da infância na internet.

Felca poderia ter-se restringido à sua atividade rotineira. Com seu carisma e bom humor, poderia seguir o roteiro trivial dos influenciadores, omitindo-se frente aos problemas sociais do seu tempo. Uma postura que lhe pouparia das ameaças de morte que ele está a sofrer neste momento.

Mas Felca decidiu usar seu talento, como comunicador, para enfrentar temas relevantes para a sociedade brasileira. Seu vídeo-denúncia da exploração sexual de menores é urgente e necessário. Ele certamente ajudará a prevenir novos casos de crianças sexualizadas precocemente na internet.

Em meio a tantos influenciadores omissos e alienados, que tudo fazem por dinheiro e têm a mente vazia como um tronco oco, é admirável a coragem de quem está disposto a abrir mão da neutralidade, sacrificando própria paz, em defesa de um tema tão importante para toda a sociedade brasileira, tal qual a proteção da infância e da dignidade de crianças e adolescentes.

Rafael Theodor Teodoro
Rafael Theodor Teodoro

Advogado, crítico de música e literatura.

Veja também