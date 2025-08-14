4 comédias na Netflix para quem deixou a adolescência, mas a adolescência nunca te deixou

Se sua carteira de identidade diz “adulto” ou “nascido em 1980”, mas sua cabeça diz que você ainda tem 21 e você se lembra de jogar Dynavision com os vizinhos, ir para a escola de ônibus ouvindo mp3, usar All Star cano alto ouvindo “Blink 182” e postar as fotos do final de semana no álbum do Orkut, junte-se a nós. Você é mais um millennial que não aceitou a passagem do tempo e não se reconhece dentro da era atual.

Você já paga seus próprios boletos, mas ainda se pega rindo de piadas de duplo sentido e se lembra com nostalgia das amizades que pareciam eternas e dos tempos em que moleques de 12 anos podiam passear sem perigo pela cidade. Alguns filmes nos fazem reviver a melhor e mais contraditória época de nossas vidas. São como cápsulas do tempo que resgatam a energia e o caos da juventude.

As quatro produções dessa lista estão disponíveis na Netflix e capturam com perfeição aquele turbilhão de inseguranças, descobertas e exageros típicos da adolescência. Nenhum deles lidam com essa fase da vida como se fossem tempos idílicos e perfeitos, mas retratam de um jeito engraçado e divertido os erros, os dramas e as situações constrangedoras que viraram histórias lendárias depois. Claro, tudo em narrativas que transitam entre o absurdo e o real.

Esses filmes nos lembram que crescer não significa, necessariamente, abandonar o espírito juvenil, mas são um espelho cômico de experiências que moldaram quem somos. Hoje podemos olhar para trás e rir de situações que beiram o trauma e o absurdo. A necessidade de ser aceito ficou para trás, mas as lembranças agridoces permanecem para sempre no coração.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Dois amigos inseparáveis decidem formar uma banda de heavy metal para competir em um concurso escolar. O guitarrista, obcecado pela autenticidade do gênero, e o baterista, mais inseguro, lutam para encontrar um baixista que complete o grupo. A inesperada candidata surge na forma de uma tímida estudante que domina outro instrumento, mas cuja presença ameaça o equilíbrio da dupla. Entre ensaios caóticos, disputas de ego e pressões externas, eles descobrem que vencer o campeonato pode ser menos importante do que preservar a amizade e encontrar seu verdadeiro som.

Projeto X (2012), Nima Nourizadeh Divulgação / Silver Pictures Determinados a melhorar sua reputação no colégio, três amigos decidem organizar uma festa para entrar para a história. O que começa como um encontro aparentemente controlado rapidamente se transforma em um evento caótico, com a presença de centenas de desconhecidos, vizinhos furiosos, a polícia em alerta e danos irreversíveis à casa. Entre música ensurdecedora, excessos e momentos de pura insanidade, eles percebem que a busca por popularidade pode ter consequências muito além do esperado, e que, no fim, algumas noites são lembradas mais pelo desastre do que pelo sucesso.

Superbad: É Hoje (2007), Greg Mottola Divulgação / Columbia Pictures Dois melhores amigos, socialmente desajeitados, estão prestes a se formar e querem aproveitar a última grande festa antes de seguirem caminhos diferentes. Obcecados em impressionar suas paqueras, embarcam em uma missão desastrosa para conseguir bebidas alcoólicas, o que os coloca em uma série de situações absurdas envolvendo policiais excêntricos, identidades falsas e fugas improvisadas. No meio do caos, percebem que a verdadeira mudança que enfrentam não está nas aventuras da noite, mas na inevitável separação que a vida adulta trará.