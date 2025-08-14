3 filmes na Netflix que fizeram o público chorar nos cinemas

Alguns filmes constroem uma ponte emocional direta como público, arrancando lágrimas não por manipulação barata, mas por honestidade narrativa. Essas obras criam uma experiência quase física: a sala escura se torna um espaço de vulnerabilidade coletiva. Até mesmo os que se consideram mais fortes se rendem ao impacto dessas histórias. Na Netflix, elas ainda carregam esse poder de comoção, mas na intimidade de uma sala particular.

Não são apenas reviravoltas dramáticas ou cenas de choro forçado. Esses filmes estruturam suas emoções na profundidade dos personagens, no peso das escolhas e inevitabilidade das perdas. Cada silêncio constrói uma camada que envolve o espectador de forma gradual. Nessa seleção, três histórias muito distintas mostram que a comoção nasce de diferentes fontes: um exílio forçado em um espaço inesperado, um luto que remodela vidas e a fragilidade de uma amizade juvenil diante da crueldade do mundo.

Close (2022), Lukas Dhont Divulgação / Mubi Dois meninos de treze anos compartilham uma amizade intensa, marcada por brincadeiras, conversas e uma proximidade que desperta a curiosidade de colegas de escola. A pressão social e os comentários maliciosos começam a abalar a naturalidade desse vínculo, levando um deles a se distanciar abruptamente. O afastamento desencadeia consequências trágicas, deixando o outro imerso em um turbilhão de culpa, solidão e questionamentos sobre si mesmo. Entre tentativas de aproximação com a família do amigo e silenciosas caminhadas pelo campo, ele busca entender como algo tão puro pôde desmoronar tão rápido.

Manchester à Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan Divulgação / Prime Video Um homem solitário e de temperamento reservado retorna à cidade natal após a morte do irmão, descobrindo que foi designado tutor do sobrinho adolescente. A tarefa o obriga a enfrentar memórias dolorosas de um passado marcado por uma tragédia irreversível que destruiu sua família e o levou a se afastar de todos. Entre a adaptação ao novo papel e os conflitos emocionais do sobrinho, ele luta para manter um equilíbrio que parece impossível. A cidade, com suas paisagens familiares, se torna um constante lembrete das perdas que ele nunca conseguiu superar.