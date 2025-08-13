7 histórias que mostram que crescer é aprender a perder com classe, no Prime Video Geoffrey Short / Amazon Content

Por Fernando Machado
em Filmes

Crescer é, inevitavelmente, um processo de desapego. Ao longo da vida, perdemos amigos, lugares, versões de nós mesmos e até sonhos que, um dia, pareciam inabaláveis. Mas a maturidade não está apenas em suportar essas ausências; está em acolhê-las com uma certa elegância, reconhecendo que o ato de perder também nos molda. O cinema, quando sensível a esse movimento, não busca soluções fáceis: mostra que a vida raramente devolve o que nos tira, mas sempre oferece algo em troca, mesmo que seja apenas a consciência de quem nos tornamos.

No Prime Video, algumas histórias captam essa dualidade com rara precisão. São narrativas que não se limitam a retratar despedidas, mas investigam o que vem depois: a reconstrução lenta, o aprendizado silencioso, as pequenas vitórias que surgem no meio da dor. Nessas tramas, o crescimento não é medido pela ausência de sofrimento, e sim pela forma como se escolhe seguir em frente, ainda que com cicatrizes à mostra.

Reunimos sete filmes que, cada um à sua maneira, transformam perdas em ritos de passagem. São jornadas de amadurecimento que envolvem amizades interrompidas, romances improváveis, reconciliações tardias e a aceitação de que o tempo, com sua pressa implacável, raramente espera por nós. Ao acompanhá-las, o espectador se depara com a delicada arte de dizer adeus, ou, pelo menos, de aprender a continuar mesmo quando não há mais nada a segurar.

Não me Diga Adeus (2022), Hannah Marks
Geoffrey Short / Amazon Content

Um pai solteiro recebe um diagnóstico terminal e decide levar a filha adolescente em uma viagem pelo país para que ela conheça a mãe ausente. Ao longo do percurso, os dois vivem momentos de humor, ternura e confrontos dolorosos, enquanto enfrentam o medo da perda iminente. A estrada se torna cenário para conversas essenciais, revelando segredos e fortalecendo laços. Ao final, a jornada mostra que crescer também é aprender a dizer adeus antes da hora, mas com amor e dignidade.

Bar Doce Lar (2021), George Clooney
Claire Folger / Amazon Prime Video

Um garoto cresce em meio à ausência do pai, encontrando no bar do tio uma espécie de refúgio e sala de aula improvisada para a vida. Entre conselhos meio tortos, histórias de clientes e o apoio incondicional de uma mãe batalhadora, ele aprende sobre amor, lealdade e escolhas difíceis. A jornada acompanha sua transição da infância para a vida adulta, revelando como a busca por pertencimento pode surgir nos lugares mais improváveis e como, às vezes, os laços que importam não são de sangue, mas de afeto construído no cotidiano.

O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas (2021), Ian Samuels
Divulgação / FilmNation Entertainment

Dois adolescentes descobrem estar presos em um loop temporal, revivendo o mesmo dia infinitamente. Entre tentativas de quebrar o ciclo e momentos de pura contemplação, eles passam a registrar os detalhes belos e fugazes que encontram pelo caminho. No processo, percebem que a vida é feita de pequenas cenas que ganham sentido justamente porque não duram para sempre. A experiência os leva a entender que o amadurecimento muitas vezes exige aceitar o fluxo natural das perdas e seguir adiante com gratidão pelo que foi vivido.

Sempre em Frente (2021), Mike Mills
Patti Perret / A24

Um jornalista que viaja pelo país entrevistando crianças sobre o futuro é inesperadamente encarregado de cuidar do sobrinho de nove anos. A convivência improvisada se transforma em uma troca intensa, onde ambos aprendem a lidar com inseguranças, silêncios e despedidas inevitáveis. Entre cidades, entrevistas e diálogos profundos, tio e sobrinho constroem um vínculo raro, percebendo que a vida adulta também é feita de reencontros temporários que moldam quem somos.

A Química que Há Entre Nós (2020), Richard Tanne
Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer

m estudante exemplar se apaixona por uma nova colega misteriosa, cujo passado trágico deixou cicatrizes emocionais profundas. Enquanto tentam construir uma relação, ele descobre que nem sempre o amor é suficiente para curar feridas. A conexão intensa entre os dois é marcada por momentos de entrega e afastamento, até que a realidade impõe uma escolha dolorosa. A experiência o leva a compreender que amadurecer é, muitas vezes, aceitar que algumas pessoas passam por nossas vidas apenas para nos ensinar a perder com graça.

Querido Menino (2018), Felix van Groeningen
François Duhamel / Prime Video

Um pai dedicado vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o filho, ainda adolescente, se envolve com drogas e inicia uma dolorosa batalha contra o vício. Determinado a salvá-lo, ele enfrenta recaídas, distanciamentos e a difícil constatação de que amor não é sinônimo de controle. A relação entre os dois oscila entre a proximidade e a ruptura, revelando que crescer, para ambos, significa aceitar limites e compreender que algumas perdas acontecem mesmo quando se luta com todas as forças para evitá-las.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky
John Bramley / Summit Entertainment

Um jovem tímido e marcado por traumas inicia o ensino médio tentando se manter invisível. Ao se aproximar de dois colegas mais velhos, descobre novas experiências, amizades intensas e um espaço seguro para se expressar. No entanto, o peso de lembranças dolorosas e a iminência da separação testam a força desses vínculos. Ao longo dessa temporada de descobertas e despedidas, ele aprende que amadurecer envolve tanto acolher novas pessoas quanto deixar ir aquelas que, por circunstâncias da vida, não poderão ficar.

Fernando Machado
Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

