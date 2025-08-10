O sucesso dos livros para colorir

Os livros para colorir sempre existiram, mas entraram na moda há alguns anos. Quando eu era criança, lembro de ganhar alguns, mas naquela época eles nem eram considerados livros, eram chamados de cadernos ou sei lá como. Mas, por alguma razão inexplicável, os livros para colorir atingiram um status maior e agora estão lado a lado com livros de leitura, dividindo com eles as listas dos livros mais vendidos. E ganhando de lavada! Quase sempre o maior best-seller do mês é um livro para colorir. Acho isso muito estranho, afinal, esses livros não são livros. Os livros-caixa e os livros de ouro andam reclamando que também querem o seu lugar na lista.

Para entender o sucesso dos livros de colorir, eu resolvi comprar um, mas confesso que larguei no meio. Descobri que eu não tenho a menor paciência para colorir esses livros de colorir. Uma vergonha! Por isso, eu voltei à livraria e comprei um livro que já veio todo colorido. Chama-se livro de arte.

Outro dia eu estava lendo um livro desses antigos, com letrinhas, desses que têm história ou trama ou explicam alguma coisa, enfim, um livro em que é preciso desvendar o que as letras querem transmitir, ou seja, um livro de ler. Mas o livro era meio chato; eu não estava gostando muito. Até que eu não aguentei e, em vez de ler o restante do livro, o transformei em livro para colorir. Preenchi todas as letras “a” de azul, os “e” de vermelho e os “o” de verde. Ficou bonitinho!

Depois disso, prossegui em minha pesquisa sobre livros para colorir e procurei um e-book para colorir, mas logo desisti; fiquei com medo de arranhar a tela do meu computador!

Mas a verdade é que os livros para colorir já são uma realidade; estão vendendo mais do que Paulo Coelho. Aguardo, com ansiedade, a lista da “Folha de S.Paulo” com os 25 melhores livros para colorir do século 21.