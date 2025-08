5 autores que foram cancelados antes da era do cancelamento

H. P. Lovecraft — Nas Montanhas da Loucura

A figura de H. P. Lovecraft permanece, até hoje, envolta em duas camadas que raramente se tocam: a do criador de um gênero, e a do homem moldado por seu próprio isolamento. Suas obras não descrevem horrores cotidianos, mas visões cósmicas que desestabilizam qualquer pretensão de centralidade humana. No entanto, enquanto seus protagonistas se perdem em geografias abissais e topologias mentais impossíveis, é também notável o modo como o medo — em diferentes formas — permeia a própria estrutura de sua linguagem. E aí talvez resida uma chave menos explorada: não se trata de um horror explícito, mas de uma arquitetura de rejeição. Os textos de Lovecraft revelam um autor sensível ao deslocamento, às alterações sociais do início do século 20, às migrações, ao ruído de uma modernidade que lhe parecia apressada demais. Seu vocabulário excessivo, a sintaxe labiríntica, tudo aponta para uma escrita defensiva. Seu legado influencia até hoje não apenas a literatura, mas também o cinema, os jogos e o imaginário do terror contemporâneo. O desconforto com aspectos ideológicos de sua correspondência pessoal, hoje amplamente documentada, tensiona a leitura de sua obra, mas também ilumina o contexto de uma América dividida entre o passado vitoriano e a iminência tecnológica. Ler Lovecraft é encontrar, ainda que por caminhos oblíquos, uma mente às voltas com o próprio tempo. E talvez essa dissonância — entre o que cria e o que teme — seja o que permanece vivo em seus livros.