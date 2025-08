Tá na Netflix: o filme com Samuel L. Jackson que vai te lembrar por que ainda vale lutar

Há uma equação recorrente no cinema esportivo: treinador carismático encontra time desajustado, impõe disciplina, transforma vidas. “Coach Carter” parte dessa premissa conhecida, mas evita boa parte dos vícios do gênero. O filme, baseado em fatos, narra a trajetória de Ken Carter (interpretado com vigor por Samuel L. Jackson), empresário e ex-jogador que assume voluntariamente o comando do time de basquete da Richmond High School. Seu objetivo não é apenas técnico. Ele impõe uma condição radical: os atletas só jogam se mantiverem um desempenho acadêmico mínimo. Para muitos, isso é impensável.

A proposta provoca atrito imediato. Jogadores, pais, professores, até a comunidade reagem à tentativa de atrelar esporte à educação. Em bairros marcados por desigualdade e violência, o basquete muitas vezes aparece como única via de ascensão, não como um complemento, mas como um substituto da escola. Carter desafia esse imaginário. “Se quiserem sair daqui, vão precisar de mais do que talento atlético”, diz, mais de uma vez. Ele sabe que poucos conseguem bolsas universitárias. E que a maioria, sem formação, volta ao ciclo da exclusão.

Thomas Carter, o diretor, conduz o filme com sobriedade. Há pouco espaço para sentimentalismo fácil. Mesmo nos momentos mais emotivos, e eles existem, o tom permanece contido, quase documental. A escolha por uma câmera mais próxima, que se detém nos rostos dos personagens, amplia a sensação de intimidade. Não há glamour na quadra da Richmond High. Os uniformes são simples, a iluminação é crua, e os confrontos são mais verbais do que físicos.

Samuel L. Jackson entrega uma de suas performances mais sólidas. Fugindo de maneirismos, constrói um Ken Carter austero, quase inflexível, mas guiado por uma ética clara. Seu personagem não quer ser amado. Quer ser compreendido. E, sobretudo, respeitado. A relação com os alunos, que vai de confronto direto a confiança progressiva, se desenvolve de forma orgânica, sem grandes epifanias. O vínculo se dá no cotidiano, na persistência, na frustração.

O roteiro evita o tom panfletário. Quando Carter tranca o ginásio como punição pelas notas ruins do time, o filme apresenta a tensão sem resolver rápido demais. Há consequências. O time começa a perder. O público reclama. Os próprios atletas se revoltam. Mas a coerência do treinador resiste. E o tempo, como quase sempre, confirma sua aposta.

Os jovens atores que interpretam os jogadores fazem um bom trabalho. Nenhum deles tenta roubar a cena. São personagens construídos com base na vulnerabilidade. Estão longe de serem exemplos. Alguns têm passagens pela criminalidade, outros vivem em contextos familiares desfeitos. Ainda assim, o filme evita a caricatura. Mostra as falhas, mas também as tentativas de superação.

É justamente nesse ponto que “Coach Carter” se diferencia de obras similares: não se trata apenas de um conto de sucesso. É, antes, um retrato de resistência. De alguém que acredita na escola mesmo quando o sistema inteiro parece ter desistido dela. O filme não promete soluções mágicas. Reconhece a brutalidade das estatísticas. Mas insiste que, mesmo em territórios de abandono, disciplina e oportunidade podem fazer alguma diferença.

A direção de Thomas Carter acerta ao não romantizar a figura do treinador. Ken Carter é um homem exigente, às vezes autoritário. Mas não há dúvidas sobre sua integridade. Ele cobra porque enxerga nos garotos algo que eles próprios não veem: potência. E essa aposta, mesmo diante da rejeição inicial, acaba sendo correspondida.

O final do filme escapa do triunfalismo. Sim, há vitórias em quadra. Mas o que realmente importa é o que vem depois. Alguns atletas conseguem seguir os estudos. Outros, não. A vida continua dura. A mensagem de Carter permanece incômoda: sem educação, todo talento é precário. E o sucesso, quando vem, é a exceção, não a regra.

No Brasil, onde o esporte também costuma ocupar o lugar da educação, a história de “Coach Carter” ressoa de forma ainda mais aguda. A ideia de que exigir excelência acadêmica de atletas seria um luxo revela o quanto normalizamos a desigualdade. O filme propõe o oposto: a escola deve ser o ponto de partida, não o plano B.

“Coach Carter” não reinventa o cinema esportivo, mas o eleva. É direto, honesto, bem interpretado. E, sobretudo, necessário. Num mundo que insiste em medir valor por vitórias rápidas, lembrar que caráter também se treina, e custa, é um ato de coragem.