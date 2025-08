Amar, perder e resistir: três grandes histórias de amor que emocionaram a crítica e estão na Netflix

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins

Divulgação / Annapurna Pictures

Tish, uma jovem de dezenove anos do Harlem, engravida do escultor Fonny, seu amor de infância. Quando ele é injustamente preso por um crime que não cometeu, ela enfrenta um sistema judicial racista enquanto tenta provar sua inocência antes do nascimento da criança. Com o apoio da mãe Sharon (Regina King), do pai Joseph (Colman Domingo) e da irmã Ernestine (Teyonah Parris), ela conduz uma luta emocional e legal pela liberdade do parceiro. A história alterna momentos de ternura e dor, com memórias íntimas do casal e cenas duras da prisão. A direção sensível de Barry Jenkins e a fotografia poética de James Laxton criam uma atmosfera envolvente, onde o amor é ao mesmo tempo abrigo e resistência. O longa, baseado na obra de James Baldwin, discute injustiça racial, solidariedade familiar e resiliência diante da opressão, revelando como vínculos afetivos profundos persistem mesmo sob as condições mais desumanas.