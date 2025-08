4 filmes novos no Prime Video que não subestimam sua inteligência — nem seu tempo

Não é falta de opções. É excesso. E com ele vem o problema oposto: escolher sem se frustrar. Navegar por plataformas de streaming exige hoje uma espécie de garimpo rápido. Entre produções que imitam outras produções e roteiros que parecem saídos do mesmo gerador automático, há poucas histórias que realmente oferecem alguma fricção. Não precisam ser grandiosas. Basta que façam sentido. Que não tratem o espectador como alguém impaciente ou distraído. Nos últimos dias, quatro lançamentos chamaram atenção no Prime Video justamente por não embarcarem nessa lógica acelerada de consumo.

São filmes curtos, diretos e, acima de tudo, bem escritos. “Ameaça no Ar” trabalha o suspense com contenção. É um thriller aéreo que prefere o incômodo lento à ação ruidosa. “A Guerra dos Mundos”, reformulado num formato screenlife, usa a tecnologia como linguagem e não como enfeite. É mais paranoico do que espetacular. “Anora” talvez seja o mais inesperado. Começa como uma história sobre desigualdade afetiva, vira romance acidental e termina como algo que não cabe numa descrição rápida. É sobre desejo, grana e sobrevivência. “O Falsificador” completa o grupo com um tom quase oposto. É discreto, histórico, sem pressa de emocionar. Um filme de guerra sem heroísmo, que foca em um personagem movido por estratégia, não por glória.

Nenhum desses filmes tenta reinventar o cinema. Mas todos eles evitam o que já está gasto. E isso é relevante. São obras que respeitam o tempo de quem assiste. Que confiam no poder de uma cena bem montada, de um silêncio bem colocado ou de um ator que segura o olhar meio segundo a mais. Filmes assim não precisam justificar sua existência com pirotecnia narrativa. Eles simplesmente existem, sustentados por boas ideias e execução honesta. E talvez isso seja o que mais esteja faltando. Em meio à pressa de lançar, publicar e promover, ainda é possível encontrar histórias que foram feitas com algum cuidado. Não é sempre. Mas acontece. E quando acontece, vale a pena parar e prestar atenção.

Ameaça no Ar (2025), Mel Gibson Divulgação / Lionsgate Uma agente federal é encarregada de escoltar um criminoso fugitivo em um voo tenso rumo ao Alasca. Durante o trajeto, o piloto, a oficial e o passageiro exibem motivações ocultas que põem em xeque identidades e confiança. A tensão entre a necessidade de proteger e o risco de traição cresce à medida que segredos se revelam em meio à vastidão gelada. A oficial, interpretada por Michelle Dockery, confronta não apenas ameaças externas, mas dilemas morais, enquanto Mark Wahlberg como o piloto e Topher Grace como o fugitivo intensificam a dinâmica emocional. Entre paisagens inóspitas e intenções dúbias, cada diálogo carrega peso e suspeita. A edição ágil mantém ritmo constante — 91 minutos conduzem uma narrativa sobre poder e vulnerabilidade. O roteiro de Jared Rosenberg equilibra ação e suspense psicológico em contexto realista, com direção precisa de Mel Gibson em seu retorno ao gênero de tensão contida e personagens em conflito.

A Guerra dos Mundos (2025), Rich Lee Divulgação / Universal Pictures Um analista de cibersegurança do Departamento de Segurança Nacional trabalha diante de telas cheias de algoritmos e ameaças invisíveis. Ele descobre sinais de uma invasão alienígena enquanto lida com segredos governamentais e vazamentos de informação. Sua vida pessoal, marcada por vigilância e desconfiança constante, é agora um campo de batalha digital. Interpretado por Ice Cube, o protagonista Will Radford deve proteger sua família — incluindo os filhos adotivos — enquanto enfrenta uma crise global transmitida por computadores. Eva Longoria vive uma colega científica; Clark Gregg interpreta um oficial superior; ambos ampliam a tensão narrativa. O formato “screenlife” transforma a tela do personagem em palco visual, acompanhando cada notificação, vídeo e link suspeito como peça de um quebra-cabeça crescente. A estética do filme captura o pânico contemporâneo e a fragilidade dos sistemas de defesa, compondo uma ficção científica que mistura paranoia tecnológica, drama familiar e crítica à vigilância estatal e à manipulação de dados.

Anora (2024), Sean Baker Divulgação / FilmNation Entertainment Uma dançarina de Brighton Beach em Nova York, Ani, vê sua vida dar uma guinada quando conhece Vanya, filho de um oligarca russo, e aceita um acordo: acompanhá-lo por uma semana por 15 mil dólares. A atração entre ambos cresce, culminando em um casamento impulsivo e sonhos de mobilidade social. Mikey Madison dá vida a Ani com energia ambígua e força emocional; Mark Eydelshteyn interpreta Vanya em conflito entre desejo e herança familiar. Logo, os pais dele retornam à cena e tentam anular a união, arrancando Ani de um conto de fadas para inseri-la na realidade crua da marginalização. O filme mescla gêneros — comédia, drama, romance e tensão urbana — com sequências que mostram a cidade em seu contraste entre luxo e precariedade. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, o longa aborda classe, gênero e controle com irreverência, dor contida e um realismo vibrante que marca a assinatura de Sean Baker.