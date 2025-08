Os 7 livros que Gabriel García Márquez leu antes de inventar um mundo

A Odisseia (século VIII a.C.), Homero

Gabriel García Márquez não escondia sua reverência por “A Odisséia”, que considerava o mais antigo e eficaz manual de narrativa já criado. Dizia que “todos os contadores de histórias vêm de Homero, mesmo sem saber”, e via no texto não apenas uma epopeia mítica, mas uma lição estrutural sobre como manter o interesse, modular o ritmo e inserir maravilhas no cotidiano. Em suas conversas com jornalistas e escritores, referia-se à “Odisséia” como “o primeiro grande romance”, e reconhecia no retorno de Ulisses à Ítaca uma metáfora poderosa que reverberava até Macondo. O uso da oralidade, a força da memória e a alternância entre ação e pausa épica influenciaram a cadência de obras como “O Amor nos Tempos do Cólera”, que ele escreveu, em suas palavras, “com o espírito de quem narra ao redor de uma fogueira, como na Grécia antiga”. Após o fim da Guerra de Troia, Ulisses inicia uma jornada de regresso a Ítaca que durará dez anos. Durante esse percurso, enfrentará monstros marinhos, sereias, ciclopes, deuses vingativos, reinos desconhecidos e tentações sedutoras — tudo enquanto sua esposa Penélope o espera, tecendo e esperando, resistindo ao tempo e aos pretendentes. Mas o centro da epopeia não está apenas nas provações míticas: está na persistência do retorno, na astúcia diante da força bruta, e no reconhecimento do lar como lugar de reconstrução da identidade. Narrada em versos com estrutura espiralada e fragmentada, a obra alterna episódios de ação com narrativas internas, memórias contadas por Ulisses a seus ouvintes, e interferências divinas que humanizam ou desafiam. A linguagem é ao mesmo tempo arcaica e direta, sustentando o peso simbólico da jornada sem perder sua força narrativa. Mais que um herói, Ulisses é o homem diante da travessia: enganador, fiel, cansado, astuto, apaixonado. Ao final, o que resta não é a glória da guerra, mas o poder da palavra — da memória contada, da viagem narrada, do mito que atravessa os séculos e ainda nos reconhece.