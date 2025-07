4 filmes que chegaram à Netflix nos últimos dias — do tipo que você termina e já pensa: preciso ver isso de novo

O Destino de Uma Nação (2017), de Joe Wright

Divulgação / Focus Features

No instante mais sombrio do século 20, um homem solitário é chamado a guiar um povo à beira do abismo. Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, enfrenta não só a fúria nazista às portas da Europa, mas também os medos de um parlamento dividido e de uma nação sem fôlego. Pressionado a negociar com o inimigo, ele descobre que, às vezes, governar é simplesmente encontrar as palavras certas — e dizê-las com todo o pulmão da alma. Joe Wright transforma o cenário político em palco íntimo, onde o peso do poder ecoa em silêncios, hesitações e discursos que moldam o futuro. A atuação de Gary Oldman é mais que representação: é presença, alma e legado. Este não é apenas um filme sobre guerra. É sobre linguagem como arma, coragem como resistência e a fé de um povo que se ergue por trás de uma voz. Uma ode à força da palavra em tempos de escuridão.