5 histórias de amor na Netflix que parecem pequenas… até você se ver nelas

Kate & Leopold (2001), de James Mangold

Divulgação / Miramax

Dirigido por James Mangold, “Kate & Leopold” é uma comédia romântica que mistura elementos de fantasia e viagem no tempo, centrando-se no improvável romance entre Kate, interpretada por Meg Ryan, uma executiva moderna e cética, e Leopold, de Hugh Jackman, um duque do século 19 que chega ao presente por acaso. O filme brinca com o contraste entre eras, valores e modos de vida, explorando o conflito entre a lógica pragmática do mundo contemporâneo e o romantismo idealizado do passado. A atuação carismática de Jackman confere charme e elegância a Leopold, tornando verossímil sua presença anacrônica, enquanto Ryan entrega uma performance contida, porém eficaz, como a mulher dividida entre razão e emoção. Mangold opta por uma direção clássica e discreta, permitindo que a trama se desenvolva com leveza, embora por vezes caia em clichês previsíveis do gênero. A trilha sonora delicada reforça o tom nostálgico e sonhador do enredo. Apesar de sua proposta fantasiosa exigir uma certa suspensão da descrença, o filme consegue envolver o espectador graças à química entre os protagonistas e ao humor sutil. No entanto, “Kate & Leopold” também é sintomático de uma Hollywood que, no início dos anos 2000, ainda apostava em fórmulas seguras e romances escapistas. É um filme que seduz pelo afeto e pela fantasia, ainda que não se aprofunde nas possibilidades filosóficas do tempo e do amor.