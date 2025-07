3 suspenses brilhantes que você talvez nunca viu — mas devia

Um dos gêneros mais fascinantes da sétima arte, o suspense mexe com nossos instintos mais primitivos: o medo do desconhecido, a ansiedade diante do que pode vir e o impulso de sobreviver. Se o terror aposta em jump scares para provocar impacto no público, o suspense se alimenta de uma tensão crescente. Há um silêncio incômodo, uma música sutil, um corte de câmera em lugares vazios que pressupõem presenças invisíveis. Hitchcock, Roman Polanski, Brian De Palma, Stanley Kubrick, David Fincher e Denis Villeneuve entenderam que a verdadeira força de um suspense não está em mostrar, mas em sugerir. É a imaginação dos espectadores que preenche as lacunas.

No suspense, cada informação precisa ser milimetricamente administrada. Não se pode revelar demais, para não entregar as respostas cedo, nem de menos, para não entediar o público. A montagem perfeita faz toda a diferença: combinar o ritmo, o silêncio e a ação, o que é mostrado e o que é escondido, criar o clima que sustenta a narrativa. A tensão não precisa ser construída apenas com violência, perseguições e sustos, mas também com dilemas éticos e verdades prestes a se revelarem. O suspense pode ser sofisticado, explorar diversas nuances da humanidade e da sociedade, e ao mesmo tempo manter o espectador em estado de alerta.

É preciso construir uma experiência sensorial e intelectual que conduza ao medo. Saber ativar a imaginação das pessoas, obrigando-as a agir como detetives em um jogo de xadrez entre espectador e filme. Cada detalhe pode ser uma chave para a solução do enigma ou uma armadilha para nos distrair. Bons suspenses sempre provocam reflexões e nos confrontam com aquilo que mais tentamos evitar: a incerteza, a falta de controle e a possibilidade de um mal que pode estar sempre à espreita. Nesta lista, selecionamos 3 suspenses recentes imperdíveis disponíveis nos streamings.

Pecadores (2025), Ryan Coogler (HBO Max) Divulgação / Warner Bros. Dois irmãos gêmeos retornam à cidade onde cresceram com o desejo de recomeçar, apagar os erros do passado e reconstruir uma vida longe da violência que os moldou. A recepção, porém, é marcada por tensão: antigas feridas permanecem abertas e o clima local parece carregado por algo mais do que memórias. Quando eventos inexplicáveis começam a ocorrer, visões perturbadoras, mortes misteriosas e uma presença invisível que parece se espalhar como uma praga, os irmãos percebem que a cidade está sendo consumida por uma força maligna e ancestral. Conforme o terror ganha corpo, segredos enterrados há gerações vêm à tona, misturando lendas urbanas com rituais esquecidos. Encurralados entre o passado que tentam esquecer e o mal que avança, os dois precisam enfrentar tanto seus próprios traumas quanto uma ameaça sobrenatural que se alimenta do medo coletivo.

Presença (2025), Steven Soderbergh (Prime Video) Divulgação / NEON Em uma casa vitoriana recém-comprada por uma família comum, sons inexplicáveis começam a surgir em horários imprevisíveis. A filha adolescente insiste que há “alguém” ali, mas os pais atribuem tudo ao estresse da mudança. A atmosfera fica cada vez mais opressiva à medida que os ruídos se tornam frequentes, os objetos mudam de lugar e presenças invisíveis parecem observar cada passo dos moradores. Quando a filha começa a agir de forma estranha e o filho pequeno desaparece por algumas horas dentro da própria casa, a tensão explode. Filmado sob uma perspectiva inquietante e claustrofóbica, a história desenrola-se quase em tempo real, com a câmera subjetiva colocando o espectador no ponto de vista da própria entidade. Sem rostos, sem explicações, sem alívio. O medo cresce com a sugestão e a ausência, transformando um lar em prisão. A única pergunta que resta é: quem está ali — e o que ela quer?