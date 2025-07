5 filmes que vão te deixar prontíssimo para o fim do mundo (ou quase)

Ameaças à existência humana não faltam. Além de a própria vida existir de maneira raríssima na Terra, vivemos sob risco constante de uma chuva de asteroides, colisões com outros planetas, bombas nucleares, ataques de mísseis, armas bioquímicas, ditaduras, entre outros perigos globais que colocam a nossa sobrevivência por um fio. Qualquer coisa pode acontecer. Literalmente. Do aquecimento global à escassez de água, disputas de poder entre políticos e autoridades religiosas, são muitas as situações temerosas que tiram o sono de qualquer ser humano em plena consciência. A gente se mantém alienado e distante da realidade ao máximo para não enlouquecer, não por futilidade.

E, graças ao cinema, conseguimos lidar com tudo isso com muito humor, criatividade e fantasia. Sim, imaginamos o mundo pós-apocalíptico de várias maneiras. A luta pela sobrevivência é uma ameaça iminente, mas não estaremos completamente despreparados, pois somos uma geração treinada por diversas produções hollywoodianas. Brincadeiras à parte, a única forma de lidar com a ansiedade diante do problema é rir dele, em vez de chorar. Então venha com a gente e descubra essa lista apocalíptica para sua próxima sessão de cinema.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures Décadas após os eventos anteriores, um caçador de androides é incumbido de eliminar replicantes que vivem ilegalmente entre os humanos. Durante uma missão, descobre um segredo enterrado que pode alterar para sempre os rumos da civilização: a possibilidade de que um replicante tenha gerado uma criança. A revelação ameaça o frágil equilíbrio entre as espécies. Sua investigação o leva a encontrar figuras do passado e a questionar a própria natureza da memória, da identidade e da consciência. Em uma sociedade devastada, onde os limites entre humanos e máquinas são cada vez mais tênues, ele precisa decidir de que lado está, e até onde irá para proteger a verdade.

Amores Canibais (2016), Ana Lily Amirpour Divulgação / Neon Em um futuro distópico e desértico nos Estados Unidos, pessoas consideradas “impróprias” são banidas para uma terra sem lei e cercada por cercas, onde precisam lutar diariamente por comida e sobrevivência. Nesse território, um grupo de canibais domina parte da região, capturando e mutilando novos prisioneiros. Uma jovem muçulmana é capturada por eles, mas consegue escapar e parte em uma jornada brutal pelo deserto. Ao longo do caminho, encontra outros sobreviventes marginalizados: um eremita, um viciado, uma garota misteriosa. Em meio ao caos e à decadência humana, busca não apenas permanecer viva, mas encontrar algum sentido em um mundo em ruínas, onde até a empatia parece extinta.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Divulgação / Warner Bros. Num deserto pós-apocalíptico onde água e combustível são as únicas moedas de valor, um guerreiro solitário tenta apenas sobreviver, atormentado pelos fantasmas de seu passado. Sua trajetória se cruza com a de uma mulher rebelde que desertou de uma das cidades-fortaleza do tirano local, levando com ela cinco jovens mantidas em cativeiro como reprodutoras. Juntos, iniciam uma fuga alucinada pelas terras áridas, perseguidos por um exército de guerreiros mutantes e veículos bizarros. Durante a jornada, confrontam seus medos, suas memórias e a tirania que domina o território. Entre areia, explosões e redenção, a estrada revela não só a fúria, mas também uma improvável esperança.

Zumbilândia (2009), Ruben Fleischer Divulgação / Prime Video Depois que um vírus zumbi dizima a população dos Estados Unidos, um jovem hipocondríaco e repleto de fobias estabelece um rígido conjunto de regras para sobreviver. Sua rotina solitária muda quando encontra um caçador destemido obcecado por encontrar o último Twinkie da Terra, além de duas irmãs que usam trapaças para seguir vivas. Juntos, os quatro formam uma espécie de família disfuncional e embarcam em uma viagem pelo país em busca de segurança, e talvez de alguma diversão. Em meio a confrontos com mortos-vivos e lugares abandonados, enfrentam também seus traumas e descobrem que, mesmo no fim do mundo, ainda vale a pena confiar em alguém.