Os 5 livros favoritos de Clarice Lispector — e que ela nunca deixou de reler

Bliss (1920), Katherine Mansfield

Bertha Young sente uma alegria inexplicável. Caminha pela cidade, atravessa ruas, respira a noite como se cada passo pertencesse a uma coreografia secreta. É apenas um jantar, alguns convidados, seu marido, a nova amiga Pearl. Mas há algo em tudo isso — na fruteira, na figueira iluminada pela janela, nas risadas leves — que vibra com mais intensidade do que o esperado. O mundo de Bertha parece prestes a se abrir, não como ameaça, mas como revelação. Mansfield conduz essa expansão com gestos minúsculos. A linguagem é precisa, mas quase invisível. As sensações invadem a consciência da protagonista como luz que atravessa vidraça: uma alegria que cresce sem causa, um erotismo que flutua entre os gestos. Há um momento em que Bertha, ao lado de Pearl, sente-se compreendida como nunca. A sintonia entre as duas se constrói em silêncios e na delicadeza de um toque no braço. E, por instantes, tudo parece pleno. Mas a alegria extrema, como a fruta madura demais, ameaça rachar. A noite termina com um deslocamento quase imperceptível. O que estava prestes a florir recua. Nada explode, mas algo cede. E Bertha, ainda cercada por beleza e formas familiares, permanece sozinha diante da árvore — como quem, de súbito, compreende tudo o que não sabia que estava ali. A alegria, por fim, se torna outra coisa. Algo que não se pode nomear. Apenas sentir, até que passe.