A história da livraria mais antiga do mundo ainda em operação

A Rua Garrett, em Lisboa, parece resistir ao tempo com a precisão silenciosa de quem já viu impérios subirem e ruírem, séculos escorrerem pelas janelas de seus prédios estreitos. No coração desse percurso irregular está a Livraria Bertrand, com suas salas que se estendem como corredores de uma memória que jamais dorme. Lá dentro, o tempo não passa. Ou melhor: passa devagar, hesitante, como quem respeita o que permanece. Não há espetáculo. Não há efígie. Apenas a presença. E, como toda presença verdadeira, ela é silenciosa, grave, absolutamente viva.

Fundada em 1732, a Bertrand não é apenas a livraria mais antiga do mundo ainda em funcionamento, reconhecida como tal pelo Guinness World Records desde 2011. É também uma das mais discretas e, paradoxalmente, uma das mais significativas expressões da persistência da palavra impressa. A sua longevidade não depende da ostentação de feitos passados, mas da íntima relação com o presente — uma relação delicada, quase invisível, sustentada por leitores anônimos e por uma arquitetura da continuidade.

A Bertrand sobreviveu a catástrofes naturais, a regimes autoritários, à massificação cultural, à aceleração digital. Foi destruída pelo terremoto de 1755, relocada temporariamente, reinstalada em 1773 no endereço que ocupa até hoje. Viu a cidade mudar ao seu redor, viu a língua portuguesa expandir-se e retrair-se, viu as estantes encherem-se de modismos passageiros e de obras definitivas. E nunca cedeu à obsolescência.

Há uma autoridade serena em sua permanência. Não a autoridade gritante dos marcos turísticos, mas aquela que nasce do tempo bem vivido, da experiência acumulada em silêncio. Cada sala, cada prateleira, parece saber mais do que mostra. Há um pacto de contenção em tudo ali, como se os livros conversassem entre si em um idioma mais antigo que o português.

E é justamente essa contenção que confere à Bertrand sua grandeza. A livraria oferece, mais do que produtos, um espaço de experiência estética, cultural e ética. Estar ali é estar diante da prova de que nem tudo se curva à velocidade. O espaço obriga à desaceleração. O corpo do visitante sente a diferença antes mesmo de compreendê-la. A luz é macia. O piso obriga o caminhar cuidadoso. As salas se sucedem como parágrafos longos, cheios de vírgulas, com pausas e respirações internas.

Ao mesmo tempo, há ali uma convivência de contrários que não anula a coerência do espaço. O novo e o velho compartilham estantes. O best-seller plastificado repousa ao lado de volumes antigos e pouco manuseados. Essa justaposição não é uma concessão comercial. É uma afirmação da amplitude de uma livraria que entende o livro como organismo social e histórico, e não como relíquia.

A Bertrand, mais do que qualquer outro espaço literário em Portugal, oferece essa complexidade sem mediação. Não é um museu do passado. É uma casa onde o passado e o presente dividem a mesma mesa. É um lugar que oferece confiança não apenas por sua idade, mas por sua integridade. Ao longo de quase três séculos, a Bertrand manteve-se fiel à ideia fundamental de uma livraria como lugar de encontro — entre leitores e autores, entre palavras e silêncios, entre gerações.

Para compreender sua autoridade, é preciso ir além da biografia histórica. A Bertrand foi lugar de passagem e permanência de figuras centrais da literatura portuguesa. Eça de Queirós, Alexandre Herculano, Aquilino Ribeiro, Fernando Pessoa. Mas essa herança não é explorada com autocomplacência. Ao contrário: ela se dissolve no cotidiano, como um perfume antigo. O visitante atento pode sentir, nas dobras do silêncio, as vozes que ainda ecoam.

Há um tipo de confiança que não se ensina, mas que se constrói com o tempo. A Bertrand oferece exatamente isso. Não é preciso explicar a um leitor por que ele confia no espaço. Ele apenas sente. Talvez porque ali as escolhas editoriais não se impõem, mas sugerem. Talvez porque os funcionários não vendem livros — indicam caminhos. Talvez porque as prateleiras, ainda que alinhadas, parecem mais depositárias de histórias do que organizadoras de produtos.

Escrever sobre a Bertrand exige, portanto, um certo cuidado. Não cabe ao texto tentar esgotar o lugar. Nem reduzi-lo a uma curiosidade de almanaque. A Bertrand não é um fetiche de tradição. É um organismo vivo, com suas contradições e suas resistências. O que se escreve sobre ela é, necessariamente, incompleto. Mas isso também é parte da experiência.

É possível que nos tempos que correm — esses tempos de algoritmos, de feeds ininterruptos, de consumo imediato — a Bertrand pareça um anacronismo. Mas é exatamente essa sua força. Ela não tenta competir com o presente. Ela permanece como quem sabe algo que o presente ainda ignora. Uma forma de saber que não se grita. Que se sussurra entre livros. Que se aprende com o corpo inteiro.

No final, sair da Bertrand é como sair de uma conversa importante. Fica a sensação de que se ouviu mais do que se falou. E que, talvez, ainda haja algo a ser dito. Ou lido. Ou apenas intuído, como um verso que escapa da lembrança mas insiste em retornar.

Num mundo onde a permanência tornou-se exceção, a Bertrand continua. E isso não é apenas admirável. É necessário.