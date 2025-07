Últimos dias para assistir esses 3 clássicos do cinema na Netflix

A Vida É Bela (1997), Roberto Benigni

Divulgação / Melampo Cinematografica

Na Itália da década de 1930, um homem judeu excêntrico e carismático conquista o amor de uma professora com seu humor irreverente e otimismo incansável. Anos depois, já casado e com um filho pequeno, ele vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua família é deportada para um campo de concentração nazista. Determinado a proteger o filho dos horrores da guerra, ele transforma a dura realidade em uma brincadeira engenhosa, fazendo o garoto acreditar que estão participando de um grande jogo, cujo prêmio final será um tanque de verdade. Com ternura e inventividade, ele se torna a única barreira entre a criança e a brutalidade do mundo ao redor, provando que o amor e a imaginação podem resistir mesmo nas circunstâncias mais desumanas.