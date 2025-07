6 filmes na Netflix que são como abraços para dias pesados

Felicidade para Principiantes (2023), Vicky Wight

Barbara Nitke / Netflix

Após um divórcio doloroso e uma sequência de decepções, uma mulher decide se matricular em um curso de sobrevivência na natureza, com a esperança de redefinir sua vida. Isolada em uma trilha com um grupo de estranhos excêntricos, ela precisa aprender a lidar não só com o ambiente hostil, mas também com suas inseguranças e frustrações acumuladas. O grupo é liderado por um guia metódico que impõe tarefas inusitadas, exigindo que todos enfrentem seus medos, falhas e traumas. Longe do celular, da rotina e dos espelhos, ela começa a se redescobrir — tropeçando, rindo e às vezes chorando. As dinâmicas interpessoais revelam tensões, flertes e amizades inesperadas. Em meio a barracas, mochilas e silêncio, floresce uma nova forma de olhar para si mesma e para o que, de fato, significa felicidade.