5 grandes filmes no Prime Video que são melhores que os mais assistidos (mas estão escondidos)

Navegar no catálogo do Prime Video às vezes parece um jogo de esconde-esconde. O serviço tem filmes incríveis, mas esconde boa parte deles sob uma avalanche de banners genéricos, séries esquecíveis e lançamentos duvidosos. No meio disso tudo, cinco filmaços continuam ali, disponíveis, mas fora do radar de quem navega rápido demais.

A lista que você vai ver aqui não é sobre filmes obscuros nem cults inacessíveis. Pelo contrário: são títulos com grandes atores, diretores renomados e elogios de sobra — mas que, por algum motivo, o algoritmo enterrou lá no fundo do catálogo. São filmes que você provavelmente já ouviu falar, talvez até viu no cinema, mas que hoje mal aparecem nas sugestões da plataforma.

Tem o suspense afiado e incômodo de “O Abutre”, com Jake Gyllenhaal no papel de um sociopata midiático. Tem “Lendas do Crime”, com Tom Hardy em dose dupla vivendo os irmãos Kray, figuras reais do crime organizado londrino. Tem também “Era Uma Vez em… Hollywood”, o épico nostálgico e imprevisível de Quentin Tarantino que mexe com a história do cinema. “A Caça”, por sua vez, é um drama dinamarquês de doer no estômago, com Mads Mikkelsen no melhor papel da carreira. E “O Homem Invisível” mostra como o terror pode ser usado para falar de abuso psicológico com inteligência e tensão real.

São cinco filmes que não estão no topo da lista de mais assistidos — mas que mereciam. Todos acessíveis, todos relevantes e todos muito melhores do que boa parte do que a plataforma vive tentando empurrar para o público.

Se você sente que está rodando em círculos no streaming, essa lista é um atalho certeiro para sair do óbvio e encontrar cinema de verdade.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Após fugir de um relacionamento abusivo com um cientista brilhante e controlador, uma mulher começa a ser perseguida por uma força invisível. Todos acreditam que ele cometeu suicídio, mas ela suspeita que ele forjou a própria morte e encontrou uma maneira de se tornar invisível usando sua tecnologia de óptica avançada. Enquanto eventos estranhos e ameaçadores ocorrem à sua volta, ela tenta convencer os outros de que está sendo caçada, mas é desacreditada por todos. O terror psicológico se intensifica à medida que sua sanidade é questionada, e ela precisa enfrentar sozinha um inimigo que ninguém vê. A narrativa combina ficção científica com crítica social ao retratar temas como gaslighting, descrença institucional e abuso psicológico, criando um suspense tenso e claustrofóbico.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Em 1969, um ator de faroestes em declínio e seu dublê — que também é seu melhor amigo — enfrentam as mudanças drásticas da indústria cinematográfica em Los Angeles. Enquanto o ator tenta manter sua relevância em meio a novos tipos de filmes e estrelas, seu parceiro vive à sombra do sistema, buscando oportunidades no meio e se mantendo leal. Paralelamente, uma jovem e promissora atriz vive sua ascensão em Hollywood, representando a nova geração que começa a dominar as telas. Ao fundo, um grupo de seguidores de uma figura sombria do mundo real se aproxima, carregando o presságio de um evento trágico. A narrativa brinca com os limites entre realidade e ficção, criando uma versão alternativa de um período histórico conturbado e reverenciando a magia do cinema com afeto, humor e violência estilizada.

Lendas do Crime (2015), Brian Helgeland Divulgação / Universal Pictures Na Londres dos anos 1960, dois irmãos gêmeos — um carismático e o outro instável — constroem um império criminoso que mistura violência, charme e negócios ilegais. Um deles busca legitimar os empreendimentos, controlando clubes noturnos e mantendo aparências. O outro, mais impulsivo e volátil, tem comportamentos imprevisíveis e envolvimento direto com o uso da força bruta. Juntos, dominam o submundo londrino, enfrentando rivais e tentando manipular o sistema a seu favor. A trama retrata a ascensão e queda de sua organização, destacando a tensão entre laços familiares e ambições pessoais. Com uma ambientação estilosa e roteiro baseado em fatos reais, a história expõe os bastidores da criminalidade organizada na Inglaterra, sem romantizar suas consequências.

O Abutre (2014), Dan Gilroy Chuck Zlotnick / GEM Entertainment Louis Bloom é um homem ambicioso e solitário que encontra uma chance de ascender socialmente ao descobrir o mundo do jornalismo criminal noturno em Los Angeles. Ao começar a filmar acidentes, crimes e tragédias para vender a emissoras locais, ele percebe que quanto mais chocantes são as imagens, maior é seu valor. Determinado a vencer a qualquer custo, ele passa a ultrapassar limites éticos, chegando a interferir diretamente nas cenas dos crimes. À medida que sua reputação cresce, sua moral desaparece. Com uma frieza calculista e olhar empreendedor, ele transforma tragédias em oportunidades de negócio. A narrativa traça um retrato inquietante do sensacionalismo midiático e da ambição desmedida. O protagonista, manipulador e oportunista, expõe a podridão por trás do entretenimento televisivo e questiona até onde alguém iria para alcançar o sucesso.