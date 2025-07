Esqueça os livros: 4 séries que humilham muitos romances premiados

The Pitt (2025), R. Scott Gemmill

Divulgação / Max

Situada no coração de Pittsburgh, esta série acompanha o dia a dia exaustivo e emocionalmente intenso dos profissionais que trabalham em um hospital público da cidade. Entre turnos longos e emergências constantes, médicos, enfermeiros e demais funcionários precisam lidar não apenas com a pressão da rotina clínica, mas também com suas próprias crises pessoais e familiares. As tensões no ambiente de trabalho, as disputas internas e a burocracia do sistema de saúde muitas vezes parecem quase tão difíceis quanto salvar vidas. No meio desse turbilhão, surge a necessidade de resiliência, solidariedade e coragem para enfrentar os dilemas éticos e humanos que o ofício exige. “The Pitt” não é apenas um retrato realista da medicina moderna, mas uma homenagem aos profissionais que dedicam suas vidas a cuidar do próximo, mesmo quando tudo parece desabar ao redor.